CEO Belfius: ‘We hopen niet veel Arco-klanten te verliezen'

Geen vakantie meer voor Marc Raisière. De topman van Belfius en zijn team zijn de staatsbank volop aan het klaarstomen voor de beurs. ‘Maar ik ga als Belgische bank geen rendement van 12 procent beloven. Wie dat doet, is crazy.’

Het valt niet meteen op als je Marc Raisières kantoor binnenstapt - op de hoogste verdieping van de Belfius-toren steelt het adembenemende zicht op Brussel de show. Maar terwijl de topman van de derde grootste bank van het land ons in ontvangst neemt, zien we plots een foto van de filmheld Indiana Jones pronken in zijn trofeeënkast.

Het gezicht van Raisière blijkt gefotoshopt over dat van de acteur Harrison Ford, die een wereldster werd door de avonturier Jones te vertolken. ‘Een cadeautje van vrienden’, zegt Raisière. ‘Ze vinden dat ik wat op Harrison Ford lijk, vandaar.’

BIO Marc Raisière Marc Raisière (Namen, 1963) is al sinds 2014 CEO van Belfius. Daarvoor leidde hij er sinds 2012 de verzekeringspoot. Raisière, wiskundige van opleiding, heeft veel ervaring in de bank-en verzekeringssector. Voor hij naar Belfius trok, bekleedde hij meerdere functie bij de Franse verzekeringsreus AXA.

Met de uiterlijke overeenkomst houdt de gelijkenis op, want in het gesprek doet Raisière er net alles aan om niet avontuurlijk over te komen. Dat de federale regering het er eerder deze zomer eindelijk over eens raakte 30 procent van de erfgenaam van Dexia Bank België naar de beurs te brengen, maakt de 55-jarige CEO er alleen maar voorzichtiger op. Raisière zit duidelijk al in prebeursgangmodus: elk woord wordt gewikt en gewogen om toch maar geen verkeerde boodschap uit te sturen naar potentiële beleggers.

‘We hadden sowieso al onze zomerplannen aangepast om nu aan dit dossier te kunnen werken’, vertelt Raisière. ‘Iedereen nam vakantie in juli, ik ben zelf naar de Italiaanse meren getrokken. Niet te ver van huis, omdat we voelden dat de regering dicht bij een doorbraak stond.’

‘We hebben een duidelijk signaal gekregen. Tegen begin september moeten we ons dossier voor de beursgang klaar hebben. De structuur van die operatie is er al, want we werken er al aan sinds augustus vorig jaar. Nu sleutelen we aan het project in functie van onze cijfers.’

Wanneer ziet u Belfius uiteindelijk naar de beurs trekken?

Marc Raisière: ‘Voor een beursgang eind oktober of begin november moet de regering begin september het licht op groen zetten. Als dat gebeurt, is het alleen nog afwachten of de marktomstandigheden goed zijn. Wat dat betreft, ben ik zeer ongerust over Italië.'

Om Belfius rond begin november naar de beurs te krijgen, moet de regering daar al begin september het licht voor op groen zetten.

'Ik maak me zelfs nog meer zorgen sinds ik er op vakantie ben geweest. Als je de lokale pers leest over de politieke toestand… Hoe gaat de economie het daar doen? Ik ben erg opgelucht dat we begin dit jaar voor bijna een miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties hebben verkocht. We zijn in totaal nog voor 2,3 miljard euro blootgesteld. Alleen als het land failliet gaat, moeten we een afboeking doen.’

Belfius kondigde gisteren aan dat het een interimdividend van 100 miljoen euro uitkeert aan zijn aandeelhouder, de Belgische staat. Mag de overheid nog rekenen op een extra dividend in de aanloop naar de beursgang? Er wordt gemikt op 400 miljoen euro.

Raisière: ‘Net zoals elk bedrijf dat naar de beurs trekt, zullen we kijken hoe we onze kapitaalstructuur optimaal kunnen krijgen. We houden een kapitaalbuffer aan die overeenkomt met 16,3 procent van onze risicovolle activa. We streven naar een ratio van 15,5 procent. Als we daar naartoe gaan, kan in principe onder de huidige omstandigheden 400 miljoen euro worden uitgekeerd.’

‘Daar zit misschien nog wat rek op, maar ik wil hoe dan ook een sterke kapitaalbasis als buffer tegen een crisis. Zo kan ik goed slapen. Mensen zeggen me soms dat Belfius te veel kapitaal heeft. Die waren er duidelijk niet bij in de periode 2013-2014. Toen beleefden we hier enorm moeilijke nachten en dreigden de markten ons voortdurend af te straffen.’

Arco-dossier

Het politieke dossier over de vergoeding van de Arco-coöperanten weegt op de beursgang.

Raisière: ‘Dat is een zaak van de regering.’

U bent er wel mee verbonden. De regering wil een fonds van maximaal 550 miljoen euro om gedupeerde Arco-beleggers te vergoeden. Ze wil dat Belfius een Arco-loket opricht om die zaken af te handelen. Tegelijk verwacht ze dat u een commerciële geste van 50 miljoen euro doet. Doet u dat niet, dan dreigen toch ontevredenheid en klantenverlies?

Raisière: ‘We doen er alles aan om onze klanten tevreden te houden, zowel Arco- als niet-Arco-klanten. Als de regering een initiatief neemt, zullen wij voor de klanten een digitaal loket openen om de betalingen van de staat te organiseren. We hopen dat er geen groot klantenverlies zal zijn. Toen we een tijd geleden communiceerden dat de huidige waarde van de Arco-aandelen niet meer te bepalen was, kregen we daar wel weinig reactie op.’

Als ik een te grote commerciële geste doe naar de Arco-coöperanten, zullen andere klanten die Dexia-aandeelhouder waren ontevreden zijn. Marc Raisière CEO Belfius

‘We moeten ons bedrijf leiden in functie van alle stakeholders. Als ik een te grote commerciële geste doe naar de Arco-coöperanten, zullen andere klanten die Dexia-aandeelhouder waren ontevreden zijn. Net als de gemeenten, die tijdens de Dexia-crisis ook veel geld verloren. Daarmee zeg ik niet dat we geen geste gaan doen, maar alleen iets dat we tegenover iedereen kunnen rechtvaardigen. Sommigen suggereren dat we een commerciële geste van 400 miljoen euro moeten betalen. Maar juridisch kunnen we dat gewoon niet maken.’

Op welke manier heeft het u ooit gehinderd dat Belfius volledig in handen van de overheid is?

Raisière: ‘U zult me wellicht niet geloven, maar we hebben een erg goede professionele relatie met de regering. Als een internationale groep eigenaar zou zijn van Belfius zou die zich veel agressiever gedragen en minder maatschappelijk begaan zijn.’

‘Maar het is niet gezond dat de aandeelhouder die je voor de volle 100 procent bezit ook wetgever en toezichthouder is. Je hoort soms vertellen dat Belfius gratis leningen moet verstrekken aan de gemeenten, met als argument dat we een publieke bank zijn. Wel: dat is exact wat we niet moeten doen.’

Beursnotering

Gaat er dan zoveel veranderen als maar 30 procent van het kapitaal naar de beurs wordt gebracht? De overheid zal toch nog altijd 70 procent controleren?

Raisière: ‘Ik denk niet dat die 70 procent in marmer gebeiteld staat. Vicepremier Alexander De Croo heeft al gezegd dat een belang van 51 procent ook mogelijk is. Dat zou logisch zijn. We zetten nu een eerste stap.’

Er moet Belgische verankering zijn. Denk je echt dat Frankrijk zou toelaten dat AXA wordt overgenomen? Marc Raisière CEO Belfius

‘Met een beursnotering kunnen we inspelen op de consolidatie die zich aandient in de banksector. We kunnen indien nodig extra middelen ophalen om eventuele overnames te doen, en niet bij de overheid te moeten aankloppen.’

Over consolidatie gesproken. Wat denkt u van de berichten over een mogelijk Chinees bod op de verzekeraar Ageas?

Raisière: ‘We moeten eerst zien of die geruchten waar zijn. Maar ik zou niet begrijpen dat een land zijn grootste speler in verzekeringen zou laten beheren door een vennootschap waarop het geen vat heeft. Er moet Belgische verankering zijn. Denk je echt dat Frankrijk zou toelaten dat AXA wordt overgenomen? Of dat Amsterdam zou instemmen met een bod op NN Group? Als ik de overheid was, zou ik met de raad van bestuur van Ageas gaan spreken om te zien hoe het bedrijf kan worden beschermd.’

En wat als een Chinese partij binnenkort Belfius-aandelen gaat kopen op de beurs?

Raisière: ‘We zijn dat aan het bekijken. Onze voorzitter Jos Clijsters en de regering zijn bezig goede bestuursregels op te stellen.’

Spaarboekjes

Belfius kon degelijke halfjaarresultaten voorleggen. Maar je kan er niet omheen dat de lage rente op de business weegt. Uw collega Erik Van Den Eynden van ING België suggereerde woonkredieten en andere leningen duurder te maken om duurzaam te kunnen groeien.

Raisière: ‘Ik zou ook wel een hogere marge op kredieten willen, maar ik ben meer bezorgd over de 0,11 procent die we op de spaarboekjes moeten geven. Terwijl wij bij de Europese Centrale Bank 0,4 procent moeten betalen om er geld te deponeren.’

‘Alles vertrekt bij het rendement dat je van de aandeelhouders moet halen op je eigen vermogen, je zogenaamde ‘return on equity’. België is een mature en dus stabiele markt. Wie hier een rendement van meer dan 12 procent nastreeft, is crazy. Wij mikken op 8 à 9 procent.’

Voor beursgenoteerde financiële bedrijven ligt de norm doorgaans toch op 10 procent?

Raisière: ‘Ik kies voor een model met een lager rendement, maar met een stevige kapitaalbasis. De buffer die ik wil, biedt ruimte voor overnames en om eventuele crisissen op te vangen. Anderen maken andere keuzes, maar ik vind dat je ook naar je risicoprofiel moet kijken.'

Wie hier een rendement van meer dan 12 procent nastreeft, is crazy. Wij mikken op 8 à 9 procent. Marc Raisière CEO Belfius

'Wij zitten niet in Rusland of Spanje, maar alleen op de Belgische markt. Die heeft een sterke economische dynamiek, er is een grote sociale bescherming en er zijn bewezen schokdempers om een crisis op te vangen.’

Wel niet makkelijk om uitgelegd te krijgen aan je aandeelhouders.