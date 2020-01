CEO Goldman Sachs dj op de Super Bowl

Dat bankiers niet altijd ernstige mannen in krijtstrepen pakken zijn, bewijst David Solomon. De Amerikaanse topbankier, die de haast legendarische bank Goldman Sachs leidt, klust in zijn vrije tijd bij als dj, onder de artiestennaam DJ D-Sol.

De man tilt zijn hobby binnenkort naar een nieuw hoogtepunt als hij op 2 februari mag draaien op de Super Bowl, het grootste sportevenement in de VS. Maar niet in het stadion, wel op een party in de rand die wordt georganiseerd door het magazine Sports Illustrated. Dat heeft een woordvoerder van de bank bekendgemaakt.

Amazon

Solomon (58) is een adept van elektronische dansmuziek. Hij duikt geregeld als dj op in nachtclubs en op muziekfestivals in diverse Amerikaanse steden. In december gaf hij nog een performance op een conferentie van de webgigant Amazon, om even later zijn zwart T-shirt te ruilen voor een pak om te speechen op dezelfde conferentie.