CEO ING België: 'Bankieren moet weer eenvoudiger worden'

ING België heeft na een moeilijke digitaliseringsparcours de voorbije jaren opnieuw zijn 'plaats op de markt gevonden', zegt CEO Peter Adams. 'We hebben de rails van onze app gebouwd. Nu kunnen we er steeds snellere treinen op laten rijden.'

Met een nettoresultaat van 257 miljoen euro tegenover 2 miljoen euro vorig jaar boekte ING België een fors winstherstel. Dat is te danken aan 4 procent meer inkomsten en 5 procent lagere kosten. Een goed resultaat, al blijft de impact van de coronapandemie voelbaar, concludeert CEO Peter Adams.

Een opmerkelijke vaststelling: in het tweede kwartaal werden nog 109 miljoen euro extra provisies voor slechte kredieten toegevoegd. Dat gaat in tegen de trend: zowel KBC, Belfius als de Nederlandse moeder ING hebben dit jaar net provisies voor kredietverliezen teruggenomen. Ze oordeelden dat de stroppenpot afgebouwd kon worden doordat de economische vooruitzichten verbeterden.

'We zitten in een onzekere omgeving en dat is de reflectie daarvan. Het is een voorzichtige benadering om toekomstige verliezen op te vangen', zegt Hans De Munck, CFO van ING België. Toch ziet hij weinig problemen in de kredietportefeuille. 'Er zijn heel weinig dossiers met kredietverliezen. Ook de gezinnen en bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de moratoria zijn goede betalers na afloop van het betalingsuitstel. 96 procent van die klanten betaalt gewoon terug zoals voordien.' Heeft ING dan vorig jaar wat te weinig provisies aangelegd? 'Het gaat om hoe wij naar de toekomst kijken en daar zit wat conservatisme in', zegt De Munck.

Hypotheken

Conservatief was de bank allerminst op de woningmarkt: in de eerste jaarhelft werden 40 procent meer nieuwe hypotheekleningen verkocht. 'We kunnen hier ook blijven groeien, want we hebben voldoende kapitaal om op hetzelfde elan voort te gaan', zegt De Munck. Hogere kredietvolumes compenseren de lagere marges door de lage interestvoeten en de concurrentie.

Daarnaast slaagde de bank erin de lagere rente-inkomsten te compenseren met commissies op de verkoop van beleggingsproducten. Kan die trend aanhouden, want de winstgevendheid van ING in België ligt nog onder die in andere landen? 'Het zal een uitdaging zijn waar we elke dag aan moeten werken, maar de prestatie in de eerste jaarhelft is een zeer gunstige evolutie', vindt De Munck.

Eenvoud

CEO Adams ziet nog mogelijkheden om naast hypotheken en beleggingen verder te groeien in private banking en verzekeringen. Maar dat zal niet noodzakelijk leiden tot nieuwe producten. 'Banken maken de fout te veel producten en nieuwe initiatieven naar de klant te brengen. Bankieren is al zeer complex en de regelgeving wordt ingewikkelder, maar naar de klant moeten we het net allemaal gemakkelijker maken. Er is voor ons nog veel potentieel om te groeien, maar we moeten wel opnieuw naar de essentie gaan: de klant centraal stellen en werken op klantentevredenheid.'

We moeten ons aanpassen aan wat de klant wil. Meer dan 60 procent komt minder dan één keer per jaar op kantoor en wil dat ook niet meer. Peter Adams CEO ING België

Adams, die begin dit jaar het roer van de 150 jaar oude bank in handen kreeg, verwacht met een focus op 'eenvoud, snelheid en transparantie' 'het verschil te maken in de markt en marktaandeel te kunnen uitbreiden'. 'Het komt niet aan op nieuwe producten, maar op een gezonde commerciële focus en een beter begrip van de noden van de klant', zegt de voormalige partner van Boston Consulting Group.

Digitalisering

Nadat de enorme digitale ambities van de groep ING de voorbije jaren zware averij opliepen door vertraging bij IT-projecten, de mislukte integratie van de Belgische en Nederlandse banktak en een kwakkelende start voor een nieuwe app is beterschap in zicht. 'We zijn de weg van de digitale versnelling ingeslagen', zegt Adams. Die digitalisering moet niet alleen de dienstverlening aan de klanten op afstand verbeteren, maar maar ook 'maken dat onze medewerkers beter geëquipeerd zijn om de noden van de klanten te begrijpen'.

De nieuwe app is volgens Adams te vergelijken met het aanleggen van een spoorlijn. 'Er waren investeringen nodig in de rails, maar nu kunnen we er steeds snellere treinen op laten rijden. We brengen in een sneller tempo nieuwe toepassingen naar onze klanten, zoals de abonnementenmanager OneView, nieuwe functies rond chatten en videobellen, en onlangs ook Apple Pay'.

ING lijkt eindelijk klaar om de achterstand op de digitale voorlopers in ons land Belfius en KBC te dichten. 'Dit jaar steeg het aantal bezoekerssessies van de app met 40 procent en klanten geven hoge gebruiksscores. We zitten op een niveau waar we opnieuw onze plaats vinden op de Belgische markt', zegt Adams.

Leidt die digitalisering ook tot een verdere afbouw van het kantorennet? 'We moeten af van het concept van muren om klanten te bedienen en we moeten ons aanpassen aan wat de klant wil', zegt Adams. 'We zullen altijd kantoren blijven hebben voor wie het belangrijk vindt een medewerker in persoon te ontmoeten, maar klanten komen minder naar onze kantoren. Meer dan 60 procent komt minder dan één keer per jaar op kantoor en wil dat ook niet meer. De andere kanalen zijn zeer belangrijk.'