CEO Quintet Private Bank overleden

Jürg Zeltner stond sinds midden vorig jaar aan het hoofd van de Luxemburgse groep Quintet, het voormalige KBL dat in ons land actief is onder de naam Puilaetco.

Zeltner werd in mei vorig jaar binnengehaald om de private bank Quintet te leiden. Die Luxemburgse groep, ooit begonnen als de Luxemburgse KBC-dochter KBL, telt 2.000 werknemers en is actief in 50 Europese steden. In België werkt de vermogensbeheerder onder de naam Puilaetco, de onlangs ingekorte naam van Puilaetco Dewaay.