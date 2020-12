CEO grootste Italiaanse bank stopt door onvrede over fusieplan

Jean Pierre Mustier stopt als CEO van UniCredit. De Fransman weigerde mee te stappen in een avontuurlijke overname van Monte dei Paschi, die door de Italiaanse politiek wordt opgedrongen.

Mustier hield de eer aan zichzelf en verklaarde maandagavond dat hij geen nieuw mandaat wil bij de grootste Italiaanse bank. Zo vermijdt hij gezichtsverlies als de raad van bestuur binnenkort zou beslissen zijn mandaat, dat in de lente van volgend jaar afloopt, niet te verlengen.

De 59-jarige Mustier vergaarde internationaal veel krediet voor een turnaround bij UniCredit door de snelle afbouw van probleemkredieten. Dit jaar had UniCredit de vruchten moeten plukken, maar de uitkering van stevige dividenden werd door de coronacrisis onmogelijk. Dat drukte ook een herstel op de beurs: het aandeel noteert zwaar onder zijn boekwaarde.

Intern botste Mustier sinds kort op veel tegenstand. Hij trekt zijn conclusies na een interne raad van bestuur zondag en perslekken dat hij op de wip zat. In een mededeling zegt hij dat duidelijk is geworden dat zijn businessplan 'Team 23' niet meer overeenstemt met de visie van de raad van bestuur.

Het conflict draait vooral om de fusie- en overnamestrategie. Mustier ziet daarin geen brood als oplossing voor de problemen waar de Europese banksector mee kampt: de lage rente, de concurrentie met (fin)techbedrijven en de kredietverliezen door de coronacrisis.

Fusiekoorts

Maar Italië zit volop in een fusiemodus. Grote rivaal Intesa Sanpaolo kocht afgelopen zomer UBI, waardoor die de Italiaanse numero uno wordt. De lokale dochter van het Franse Crédit Agricole lanceerde een bod op Credito Valtellinese, Banco BPM flirt met BPER Banca en de brillenmiljardair Leonardo Del Vecchio werd de grootste aandeelhouder van Mediobanca.

Veel bestuurders van UniCredit zien daarom heil in de overname van het Toscaanse Monte dei Passchi di Siena (MPS), 's werelds oudste bank die drie jaar geleden gered moest worden door de Italiaanse overheid. De regering wil nu af van de bank - de bailout was volgens Europese afspraken maar tijdelijk - en UniCredit is als grootste speler een logische tegenpartij.

UniCredit Met 445 miljard euro aan deposito's een van de grootste Europese banken, actief in 13 landen. De Italiaanse thuismarkt is goed voor de helft van de inkomsten. Zwaartepunten zijn Duitsland (Hypovereinsbank), Oostenrijk en Oost-Europa. Boekte in de eerste negen maanden 12,9 miljard euro inkomsten. Zware kredietprovisies duwden het nettoresultaat 1,6 miljard euro in het rood. Telt 83.600 werknemers en 3.500 bankkantoren.

Mustier heeft de overname wel bekeken, onder meer omdat de overheid de koper een interessant fiscaal pakket aanbiedt, maar raakte nog niet overtuigd. De recente benoeming van professor Pier Carlo Padoan tot nieuwe bestuursvoorzitter van UniCredit dreigt Mustier te isoleren.

Die professor was minister van Financiën bij de reddingsoperatie van MPS. Zijn benoeming was een duidelijk signaal dat UniCredit voor MPS wil gaan. Met het vertrek van Mustier lijkt dan ook een snelle overname van MPS in zicht. Het aandeel MPS schoot 3,7 procent hoger, UniCredit verloor 8 procent.

Niet dat Mustier geen zin had in deals. De voormalige zakenbankier deed sinds zijn aantreden in 2016 voor 25 miljard euro aan activaverkopen en kapitaalversterkingen. Hij was zelfs voorstander van grote internationale fusies, maar wou zich niet aan extra exposure wagen in het met schulden beladen Italië.

Vorig jaar probeerde hij het Duitse Commerzbank in te lijven via een fusie met Hypovereinsbank, de Duitse dochter van UniCredit. De Duitse beursnotering van Commerzbank zou behouden blijven en de Duitse en Oostenrijkse activiteiten van de groep zouden wat afgesplitst worden van de risicovollere Italiaanse.