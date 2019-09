Cao-onderhandelingen bij KBC lopen vast op zondagswerk

De cao-onderhandelingen zijn bij KBC opgeschort. Aanleiding is een experiment over zondagswerk.

Als eerste bank van het land wil KBC zijn klanten ook op zondag te woord staan. Concreet wil de bank-verzekeraar enkele tientallen medewerkers in KBC Live op zondag inzetten in de callcenters. Het experiment zou volledig lopen op vrijwillige basis en met een extra compensatie. KBC noemt dit een 'logische volgende stap'.

De eerste plannen rond zondagswerk dateren al van 2015 . Ook toen was er heibel rond. Het is vooral de liberale vakbond die er zich al jaren tegen verzet. De socialistische en christelijke vakbonden stellen zich minder hard op.

KBC wil zondagswerk opnemen in een nieuwe cao. Voor een cao is geen handtekening van alle partijen nodig, voor extra flexibiliteit op het werk wél. En bijgevolg liggen de cao-onderhandelingen stil. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door KBC.

Eind dit jaar loopt de huidige cao met werkzekerheidsgarantie af. KBC is bereid om in een globaal akkoord vanaf 2020 nieuwe afspraken te maken over werkzekerheidsgaranties. Maar dat moet dus gepaard gaan met wat KBC 'verruimde flexibiliteit' noemt. Begin deze maand maakte KBC bekend dat het in drie jaar tijd via natuurlijk verloop 1.400 'traditionele' banen wil laten verdwijnen.