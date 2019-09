Centraal bankiers waarschuwen voor 'hefboomleningen'

's Werelds grootste banken vormen een minder groot risico voor ons financiële systeem, zeggen centraal bankiers. Maar er schuilt wel een groot gevaar in de risicovolle bedrijfskredieten die vandaag volop worden herverpakt.

De Bank voor Internationale Betalingen (BIB), zeg maar de centrale bank van de centrale banken, ging in haar jongste kwartaalrapport na hoe schokbestendig 's werelds grootste banken zijn geworden sinds de financiële crisis in 2008. Toen de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers elf jaar terug kantelde, veroorzaakte dat een kettingreactie waarbij tal van financiële instellingen met belastinggeld moeten worden gered worden. Als dat niet was gebeurd, had een faillissement van dergelijke systeembanken ons wereldwijde financiële systeem kunnen lamleggen, was de redenering.

Door hun kapitaalratio's op te krikken zijn 's werelds grootste systeembanken de voorbije jaren veerkrachtiger geworden. Onderzoekers BIB

Vandaag vormen die systeembanken toch een kleiner risico voor ons financiële systeem, stellen de onderzoekers vast. Na de crisis hebben overheden en toezichthouders systeembanken strengere regels opgelegd dan elders in de sector en hebben ze die instellingen ook strikter opgevolgd.

Daardoor beschikken die 'too big to fail'-banken volgens de BIB nu over grotere buffers om schokken op te vangen en zij kunnen nu ook meer diverse bronnen aanspreken om hun dagelijkse werking te financieren. Al zegt de BIB er in een adem ook bij dat de aanhoudende druk op hun winstgevendheid ertoe leidt dat de systeembanken die noodzakelijke hervormingen nu aan een trager tempo doorvoeren.

Nieuwe kredietbubbel?

Nog een groter gevaar zien de onderzoekers in de boomende markt voor herverpakte bedrijfskredieten, 'Collateralized loan obligations' of CLO's in het jargon. Dat zijn korfjes van leningen aan ondernemingen die doorgaans al diep in de schulden zitten of een slechte kredietwaardigheid hebben.

1.400 Blootstelling aan CLO's Volgens de Bank voor Internationale Betalingen en andere toezichthouders zijn er wereldwijd voor 1.400 miljard dollar aan herverpakte bedrijfskredieten (CLO's) in circulatie.

Het geld van die 'hefboomkredieten', kan afkomstig zijn van financiële instellingen. Maar ook private-equitybedrijven, obligatiefondsen, hefboomfondsen of andere alternatieve investeerders eisen een steeds grotere rol op in die markt. Al die spelers zijn bereid om wat meer risico's te nemen in ruil voor iets hogere rendementen. Toezichthouders schatten dat er vandaag 1.400 miljard dollar aan hefboomleningen uitstaan.