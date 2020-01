Centrale banken effenen pad voor eigen digitale munt

De ECB en co. onderzoeken welke keuzes bij de lancering van een eigen digitale munt komen kijken. De alliantie start wel slecht: de People's Bank of China en de Fed doen niet mee.

Zes belangrijke centrale banken in de wereld slaan de handen in elkaar rond digitale munten, hebben ze dinsdag in een korte - slechts drie paragrafen - verklaring laten weten. Het gaat om de Europese Centrale Bank (ECB), de Bank of England (BOE), de Bank of Japan, de Bank of Canada, de Sveriges Riksbank uit Zweden en de Swiss National Bank.

Ze krijgen de steun van de Bank for International Settlements (BIS), de 'bank der centrale banken' die gevestigd is in het Zwitserse Basel en bekend is van het fameuze Baselcomité voor internationale bankregels.

CBDC

De centrale banken gaan kennis uitwisselen over digitale munten en opkomende technologieën, maar minstens zo belangrijk is dat ze de mogelijkheden nagaan van de lancering van eigen digitale munten in hun territorium. Daarbij is sprake van de afkorting CBDC, die staat voor central bank digital currency.

Concreet gaan ze in een werkgroep kijken naar het gebruik van de CBDC en de economische, functionele en technische keuzes die bij de lancering van zo'n digitale munt(en) komen kijken, met inbegrip van grensoverschrijdende interoperabiliteit. De werkgroep wordt geleid door Benoît Coeuré, het hoofd van de BIS Innovation Hub, en Jon Cunliffe, de vicegouverneur van de BOE.

Facebook

Met het initiatief geven ze toe dat hun rol wordt uitgedaagd door nieuwe technologieën en privé-initiatieven zoals de Libra van Facebook. Die roepen de vraag op of de centrale banken niet riskeren achter de feiten aan te lopen als consumenten de stap zetten naar de Libra of andere nieuwe munten, al krijgt Facebook behoorlijk wat tegenkanting bij zijn plannen.

Het debat werd vorig jaar opnieuw aangezwengeld toen Mark Carney, de BOE-gouverneur, een radicaal voorstel op tafel legde voor een hertekening van het financiële systeem, met zelfs een Libra-achtige virtuele munt ter vervanging van de dollar als reservemunt. Ook Christine Lagarde, de nieuwe voorzitter van de ECB, is ervoor gewonnen op zijn minst naar de merites van een digitale munt te kijken. Maar lang niet iedereen in de ECB zit op dezelfde lijn.

China