Ceo Goldman Sachs stapt binnenkort op

De topman van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, zou nog voor eind dit jaar opstappen. Dat meldt De Wall Street Journal.

De 63-jarige Blankfein - die ooit verklaarde dat bankiers 'het werk van God doen' - stond meer dan twaalf jaar aan het hoofd van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs dat volgend jaar zijn honderdvijftigste verjaardag viert. Hij is daarmee een van langst 'regerende' bankiers op Wall Street. Blankfein grapte regelmatig dat hij zou sterven aan zijn bureau en zijn enthousiasme voor zijn job liet veel mensen geloven dat hij nog wel enkele mogelijke opvolgers zou overleven.

Als Blankfein opstapt, heeft hij er 36 jaar opzitten bij Goldman. Blankfein is een selfmade man. Zijn vader werkte bij de post, zijn moeder was receptioniste. Dankij studiebeurzen haalde hij een Harvard-diploma. In 1982 liet hij zijn job als fiscaal jurist voor wat hij was en ging hij aan de slag bij Goldman Sachs als goudverkoper op de grondstoffenafdeling.

Daarna fietste hij door alle geledingen van het bedrijf tot hij in 2006 ceo en voorzitter werd. Het is niet duidelijk of Blankfein voorzitter blijft. Zijn drie voorgangers gingen aan de slag bij de Amerikaanse overheid, een pad dat niet direct voor Blankfein is weggelegd. Blankfein maakt eind 2015 bekend dat hij lymfeklierkanker had maar hij ging door met werken.

Financiële crisis

Blankfein loodste Goldman Sachs door de financiële crisis, intact maar wel beschadigd, maar hij kreeg vanuit Washington te horen dat hij persoonlijk verantwoordelijk was voor de huizencrisis en de daaropvolgende kredietcrisis. Goldman betaalde uiteindelijk 550 miljoen dollar aan de regering om beschuldigingen dat hij investeerders had belogen, in der minne te regelen.

Blankfein erkende nadien dat hij het effect van de crisis had onderschat en werkte nadien hard om Goldmans slechte reputatie opnieuw op te krikken. Vorig jaar zei hij tijdens een tv-interview dat hij Goldman sterker wou achterlaten dan dat hij het had gevonden.