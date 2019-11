China zet eigenaar Bank Nagelmackers in etalage

De Chinese overheid wil het grootste deel van haar belang in het omstreden conglomeraat Anbang van de hand doen. Dat is in ons land eigenaar van Bank Nagelmackers.

Anbang, dat 15 jaar geleden nog een kleine regionale autoverzekeraar was, groeide in een mum van tijd uit tot een slokop met belangen in luxevastgoed, hotelketens - het iconische Waldorf Astoria-hotel in New York is in handen van de groep - en financiële bedrijven. In België is Anbang eigenaar van Bank Nagelmackers en tot voor kort ook van Fidea, dat eerder dit jaar werd verkocht aan de verzekeraar Baloise.

Maar aan die indrukwekkende groei kwam een abrupt einde toen China ruim twee jaar geleden besloot Anbang te nationaliseren. Toezichthouders maakten zich al langer zorgen dat Anbang te grote risico's nam om zijn expansie te financieren en uiteindelijk belandde topman Wu Xiaohui in de cel voor fraude.

Vorig jaar moest de Chinese overheid uiteindelijk bijna 10 miljard euro in Anbang stoppen om de groep overeind te houden. De verzekeraar werd toen ook herdoopt in Daijia, Chinees voor 'iedereens verzekeraar'.

Ontmantelen

Sindsdien is de Chinese overheid volop bezig geweest om de investeringsportefeuille van Anbang te ontmantelen. Behalve Fidea gingen de voorbije maanden ook belangen in hotelketens en de Nederlandse verzekeraar Vivat de deur uit. Ook Bank Nagelmackers staat in de etalage, meldde De Tijd afgelopen zomer.