China zoekt kopers voor moeder Bank Nagelmackers

Bank Nagelmackers is nog steeds in Chinese handen.

De Chinese overheid zoekt nieuwe aandeelhouders voor de restanten van het conglomeraat Anbang. Daartoe hoort ook de Belgische Bank Nagelmackers.

Anbang was onder zijn gevallen oprichter en topman Wu Xiaohui een van de hoogvliegers onder de Chinese conglomeraten die in het Westen zowat alles leken te kopen dat niet vast zat. In België werd Anbang de eigenaar van de verzekeraar Fidea en Bank Nagelmackers.

Maar Peking greep in 2017 in, onder meer omdat de schulden van Anbang & co. te hoog opliepen. Wu Xiaohui werd beschuldigd van fraude, belandde in de gevangenis en Anbang werd genationaliseerd en deels ontmanteld. Dat leidde bij ons tot de overname van Fidea door het Zwitserse Baloise.

Ook Bank Nagelmackers belandde in de etalage, maar de verkoop draaide begin vorig jaar op niets uit. De bank hoort nu samen met een aantal andere restanten van Anbang tot de Dajia Insurance Group, die nog steeds in handen is van de Chinese overheid. Dajia is strikt gezien de grootmoeder van Nagelmackers, via het tussenvehikel Anbang Belgium Holding.

Afgeblazen

Peking ondernam vorig jaar, in volle coronapandemie, al eens een poging om Dajia te privatiseren, maar er was uiteindelijk maar één kandidaat-overnemer en de verkoop werd afgeblazen. Nu onderneemt China een nieuwe poging; In een melding aan de Beijing Financial Assets Exchange staat dat twee Chinese staatsinvesteringsmaatschappijen van plan zijn om via een veiling 98,8 procent van Dajia te verzilveren. Ze mikken op een opbrengst van omgerekend 4,4 miljard euro.