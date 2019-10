Chinezen azen op bank van Duitse Oetker-dynastie

Dr. Oetker is vooral bekend als pizzaproducent, maar heeft ook een eigen private bank in zijn rangen.

Bankhaus Lampe, een kleine private bank in handen van Duitse pizza- en puddingproducent Dr. Oetker, staat op de radar van het Chinese conglomeraat Fosun.

Dr. Oetker mag dan wel vooral bekend zijn voor zijn diepvriespizza's, de groep uit Bielefeld is eigenlijk een conglomeraat dat de meest uiteenlopende activiteiten omvat. Naast voeding - behalve de pizza's bezit Oetker ook tal van lokale biermerken en de populaire Freixenet-cava's - heeft het familiebedrijf ook nog een chemiegroep, een hotelketen, IT-dienstverlener en een transportbedrijf in portefeuille.

Met Bankhaus Lampe bezit Oetker zelfs ook een eigen private bank, een bank die zich vooral tot vermogende klanten richt. Voorlopig toch nog, want volgens het financiële persagentschap Bloomberg hebben de lage rente en de moeilijke marktomstandigheden in Duitsland de Oetker Gruppe ertoe aangezet op Bankhaus Lampe in de etalage te zetten.

Grote interesse

Bankhaus Lampe, dat behalve in Duitsland ook kantoren heeft in Londen, New York en Wenen, mag alvast op behoorlijk wat belangstelling rekenen. Onder andere het Nederlandse ABN AMRO, het Frans-Duitse Oddo BHF en het Chinese conglomeraat Fosun zouden interesse hebben.

Fosun is vooral bekend als eigenaar van Club Med, maar investeert al een tijd volop in de financiële sector. Zo heeft het conglomeraat een tiende van Ageas in handen - even deden zelfs geruchten de ronde dat de Chinezen Ageas helemaal wilden overnemen - en is Fosun ook eigenaar van de Portugese verzekeraar Fidelidade. In Duitsland bezit Fosun al een vemogensbeheerder, Hauck & Aufhhäuser Privatbankiers.