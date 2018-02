Chinezen bouwen belang in Deutsche Bank af

Het moge duidelijk zijn: de eens zo koopgrage Chinese conglomeraten worden strenger in de gaten gehouden door Peking en dat heeft zo zijn gevolgen. De Chinese machthebbers zijn bevreesd voor ongelukken met verstrekkende gevolgen en geven de Wanda's, HNA's, Anbangs en Fosuns van deze wereld het consigne om hun risico's in te perken. Anbang is bij ons bekend als eigenaar van Bank Nagelmackers en verzekeraar Fidea.

HNA kampt met liquiditeitsmoeilijkheden . Het persbureau Reuters meldde eerder dat de groep haar schuldeisers had laten weten dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar een tekort van omgerekend 1,9 miljard euro riskeerde te hebben.

Maar HNA heeft de voorbije weken naar schatting 300 miljoen euro geïncasseerd door zijn belang in Deutsche Bank te verlagen van 9,9 naar 8,8 procent . Het is tot nader order niet van plan bijkomende aandelen van de hand te doen. Bovendien heeft HNA zijn schulden heronderhandeld, waardoor het meer ademruimte kreeg.

De verkoop gebeurde waarschijnlijk met verlies omdat het aandeel van Deutsche Bank sinds de instap met zo'n kwart gedaald is door aanhoudend slechte resultaten. De transactie is symbolisch belangrijk omdat HNA nu niet langer op dezelfde voet staat als de koninklijke familie van Qatar, de grootste aandeelhouder van de bank.

En er is nog een gevolg: HNA vermijdt zo mogelijk dat de Europese Centrale Bank een onderzoek start naar de participatie in Deutsche Bank. In Duitsland en Zwitserland lopen er al onderzoeken naar het belang. De toezichthouders zijn bezorgd over de problemen van HNA en zijn mistige eigendomsstructuur.