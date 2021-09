Citi haalt nieuwe Belgische CEO uit Wetstraat

Nicolas de Callataÿ wordt het hoofd van de Belgische activiteiten van de Amerikaanse investeringsbank Citigroup. Hij werkt momenteel als economisch adviseur op het kabinet van vicepremier Sophie Wilmès (MR).

De Callataÿ wordt vanaf 1 november verantwoordelijk voor de Belgische markt en hoofd van de bankdiensten voor de publieke sector in België, Luxemburg en de Europese Commissie. Dat maakte Citi bekend in een interne mededeling. De Callataÿ, die de Amerikaanse Gilda Neiman opvolgt als Citi Country Officer (CCO), was vroeger 15 jaar actief bij de Amerikaanse concurrent J.P. Morgan.

De jongste jaren was hij echter actief in de Wetstraat als economisch adviseur van vicepremier en voormalige premier Sophie Wilmès (MR). De Callataÿ specialiseerde zich in energiedossiers en was ook betrokken bij het uittekenen van de economische herstelplannen tijdens de coronapandemie.

Grote klanten

Eerder dit jaar maakte Citi bekend dat het zijn focus wil verbreden en zich ook meer op middelgrote bedrijven wil richten.

Citi is na de verkoop van zijn retailactiviteiten en het bijhorende kantorennet aan Beobank weinig zichtbaar in ons land en telt nog slechts een dozijn mensen in Brussel. De bank levert wel allerlei diensten aan grote klanten, van overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen tot enkele zeer grote bedrijven.