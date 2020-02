Citi schorst topbankier die uit bedrijfskantine stal

De 31-jarige handelaar werd vorige maand al op non-actief gezet, meldt de zakenkrant Financial Times. Wat de man precies meegenomen heeft uit de bedrijfskantine, en hoeveel, is niet bekend.

Opmerkelijk is de schorsing alleszins. Citigroup plukte de man twee jaar geleden weg bij de Britse bankgroep HSBC om hem te laten uitgroeien tot het hoofd van de tradingafdeling voor hoogrentende obligaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Een functie die hem jaarlijks een loon, inclusief bonus, opleverde van ongeveer 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro).

De 'cafetaria-affaire' kan de handelaar niet alleen zijn job kosten. Mogelijk krijgt hij het ook aan de stok met de Britse financiële toezichthouder, de FCA. Bijna zes jaar geleden trok die ook al de vergunning in van een fondsmanager van BlackRock nadat aan het licht was gekomen dat die jarenlang had vermeden de correcte prijs te betalen voor de treinrit van en naar zijn werk.