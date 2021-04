Citigroup komt Belgische exportkampioenen verleiden

De hoofdzetel van Citigroup in New York

Bijna een decennium na de verkoop van de consumentenbank Citibank België, start de Amerikaanse Citigroup een nieuwe activiteit in ons land. De bankreus mikt op grote exporterende bedrijven.

Met de verkoop van Citibank verdween het logo van Citi uit het Belgische straatbeeld. Toch bleef Citigroup achter de schermen nog erg actief in ons land. De bank heeft hier op zijn klantenlijst de overheid, de grootste banken en verzekeringsmaatschappijen en enkele zeer grote bedrijven. Die diensten gebeuren met een beperkt team van een dozijn mensen.

Maar de twee eeuwen oude bankgroep, die in 1919 in Brussel neerstreek, gaat zich nu ook op het kmo-segment richten in ons land. ‘En dan vooral de middelgrote ondernemingen die internationaal actief zijn met minimum enkele honderden miljoenen euro’s omzet’, zegt Auke Leenstra , het hoofd van de Beneluxdivisie.

Opmerkelijk is dat Citigroup niet mikt op het aanbieden van krediet. ‘Kredietverstrekking is maar een bijkomstigheid, daar zullen we niet mee leiden’, zegt Leenstra. ‘Die bedrijven hebben al toegang tot financiering dankzij hun goede naam.’

Wat Citi dan wel wil aanbieden? ‘Een pakket dat internationale bedrijven nodig hebben in betalingsverkeer, risicomanagement, valuta, kapitaal en advies’, zegt Leenstra. ‘Dat hebben we al voor de grootste ondernemingen en bieden we nu ook aan bedrijven met een mooie positie in Europa, de VS en Azië, die nog verder willen groeien met één bankier en één systeem.’

Terwijl heel wat andere financiële groepen hun internationale aanwezigheid hebben afgebouwd speelt Citigroup zijn bankiers in 96 landen als troef uit. ‘Een andere bank zal ook wel iemand in Singapore hebben, maar wij hebben Peru, Maleisië, Zambia, Kazachstan,… Exporterende bedrijven zitten niet te wachten om ook daar een mooie bankrelatie op te bouwen. Wij kunnen hen ook daar dezelfde standaard aanbieden.’

Familiebedrijven

Citigroup heeft de voorbije jaren al in het VK en Scandinavië de stap naar dienstverlening aan middelgrote ondernemingen gezet. In België en enkele andere Europese landen gaat de groep nu dieper in de markt. ‘België is een zeer interessante markt met vele middelgrote bedrijven, vaak al lang bestaande familiebedrijven, die toonaangevend in hun sector zijn’, zegt Leenstra.

‘De bedrijven hebben ons niet absoluut nodig, want ze zijn zelf al groot geworden. Maar als ze nieuwe stappen willen zetten in groei en efficiëntie, kunnen we een partner zijn. Soms hebben bedrijven overnamedoelwitten in nieuwe landen. Wij kunnen hen helpen want we hebben in al die landen al tientallen jaren mensen op het terrein.’

De nieuwe activiteit wordt gecoördineerd vanuit een Benelux structuur en zal starten met een handvol mensen. Daarnaast wil Citigroup vanuit Brussel ook de Europese instellingen van meer nabij opvolgen.