Citigroup voert 'Zoom-vrije vrijdag' in

De Amerikaanse bankreus Citigroup wil de stress bij zijn personeel verlichten door niet langer interne videomeetings op vrijdag te organiseren. Werknemers krijgen wereldwijd ook een extra verlofdag.

In een bericht aan het personeel verklaarde Jane Fraser, die in september aan het hoofd van Citigroup kwam, dat de laatste werkdag van de week voortaan als 'Zoom-vrije vrijdag' bekendstaat. Personeel kan die dag natuurlijk wel nog meetings houden met klanten, maar interne videovergaderingen zouden voortaan niet meer kunnen.

Nadat ik naar collega's uit heel de wereld geluisterd had, werd het me duidelijk dat we iets moesten ondernemen om de 'Zoom-moeheid' te bestrijden. Jane Fraser CEO Citigroup

Fraser raadt de werknemers van de bank ook aan om meetings vooral te plannen op wat in precoronatijden als normale kantooruren werd beschouwd. 'Ik was eerst niet gewonnen voor dit idee,' stelt Fraser in een memo. 'Maar nadat ik naar collega's uit heel de wereld heb geluisterd werd het me duidelijk dat we iets moesten ondernemen om de 'Zoom-moeheid' te bestrijden die zovelen onder ons voelen.'

Volgens Fraser zijn de maatregelen noodzakelijk om te vermijden dat werknemers de grenzen tussen hun privé- en professionele leven nog meer zien vervagen dan vandaag al het geval is. 'Dat heeft een invloed op ons welzijn en is simpelweg niet houdbaar', is de boodschap.

'Reset day'

Om die reden roept de Citi-topvrouw werknemers op om meer verlofdagen te nemen. De bank stelt ook een extra verlofdag in het vooruitzicht. Op 28 mei kunnen werknemers vrijaf nemen op wat de financiële groep 'Citi reset day' noemt.

Citigroup is niet de eerste multinational die zijn personeel voor zijn corona-inspanningen beloont met extra vakantiedagen. Ook Google en Microsoft kenden 'well being days' toe aan hun werknemers.