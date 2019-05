Commerzbank: 'Contacten met ING, maar geen concreet bod'

Commerzbank heeft geen concreet bod ontvangen van zijn Nederlandse sectorgenoot ING om gesprekken te beginnen over een eventuele overname van de Duitse bank. Dat zei Commerzbank-topman Martin Zielke woensdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de tweede grootste bank van Duitsland.

Volgens Zielke is er in de afgelopen twaalf maanden twee keer een ontmoeting geweest tussen hem en ING-topman Ralph Hamers. Zielke zei ook regelmatig contact te hebben met andere CEO's van banken op evenementen.

Diverse media hadden gemeld dat ING interesse heeft in een overname van Commerzbank. Het persbureau Bloomberg meldde onlangs zelfs nog dat ING al adviseurs had aangesteld voor het dossier. De Nederlandse bank zou zelfs hebben geopperd haar hoofdkantoor van Amsterdam naar Frankfurt te verhuizen. ING heeft op deze geruchten nooit willen reageren.

UniCredit

In april werd bekend dat een fusie van Commerzbank en Deutsche Bank werd afgeblazen. Daarna werd Commerzbank in de media en analistenrapporten gekoppeld aan ING, het Italiaanse UniCredit en BNP Paribas uit Frankrijk. BNP ontkende belangstelling te hebben en UniCredit heeft het over 'geruchten'.