Commerzbank dreigt 1,7 miljoen klanten te verliezen

Het management van de Duitse bank Commerzbank verwacht als gevolg van een grote herstructurering tegen 2024 1,7 miljoen klanten te verliezen. Dat meldt de krant Welt am Sonntag op basis van bronnen bij het bedrijf.

Door het klantenverlies zou de bank ongeveer 300 miljoen euro inkomsten verliezen. Dat wil Commerzbank compenseren door de groei van kredietverlening en de business met bedrijven. Ook rijke particulieren moeten meer geld in het laatje brengen. Commerzbank wilde niet reageren.

Commerzbank maakte in 2020 een verlies van 2,9 miljoen euro als gevolg van de reorganisatiekosten en een stijgende voorzieningen voor riskante leningen. In 2019 maakte het bedrijf nog 585 miljoen euro winst. De nieuwe Commerzbank-topman Manfred Knof wil dit jaar op nieuw winst maken.

Commerzbank kondigde in januari aan ongeveer 10.000 voltijdse banen te schrappen tegen 2024, of een derde van alle jobs. De bank wil ook maar 450 van zijn 790 kantoren in Duitsland open houden. Op die manier wil Commerzbank de kosten tegen 2024 met 1,4 miljard euro verlagen.