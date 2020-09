Commerzbank haalt keiharde bespaarder in huis

De 55-jarige Manfred Knopf krijgt misschien wel de zwaarste job in de Europese banksector: de seriële underperformer in een structureel onrendabele Duitse banksector duurzaam rendabel maken. Commerzbank is stuurloos sinds in april 2019 een fusiepoging met de grote lokale rivaal Deutsche Bank afsprong.

Knof bleek vooral erg sterk in iets waar Commerzbank al jaren slecht in is: kosten wegsnijden. En gaf daarbij blijk van een on-Duitse genadeloosheid en ongeduld voor het klassieke overleg met de vakbonden. 'De koevoet is zijn favoriete wapen in een conflict', liet een oud-collega zich vorig jaar bij Knofs overstap naar Deutsche in de Britse zakenkrant Financial Times ontvallen.