'Commerzbank sluit Brussels kantoor'

De Duitse bank uit Frankfurt is sinds 1977 actief in België.

De Duitse bankgroep Commerzbank gaat haar internationale netwerk fors inkrompen. Het Belgische kantoor in Brussel is een van de 15 locaties die verdwijnen in een besparingsoefening.

Commerzbank gaat zijn activiteiten in 15 landen tegen 2024 afbouwen. Dat blijkt uit een interne memo die de Duitse krant Handelsblatt kon inkijken. Het kantoor in Luxemburg met 200 werknemers is het grootste dat sneuvelt. Daarnaast verdwijnen ook de activiteiten in Hongkong, Barcelona, Brussel en Bratislava en de representatiekantoren in landen als Irak en Azerbeidzjan. In Hongarije, waar de Belgische bankgroep KBC sterk aanwezig is, wordt het lokale filiaal verkocht.

De operatie past in de plannen van de nieuwe CEO Manfred Knof voor een harde besparing die 1,4 miljard euro moet opleveren . Nadat een samengaan met Deutsche Bank mislukt is, is het herstel van de winstgevendheid de topprioriteit: het dividend werd voor minstens twee jaar geschrapt en er verdwijnen 10.000 banen. De sluiting van een groot deel van het kantorennet in Duitsland zou mogelijk 1,7 miljoen klanten kosten.

Brussel

Commerzbank is al lang aanwezig in ons land, met de opening van een Brussels kantoor in 1977. Het richtte zich hier op lokale dochters van internationale bedrijven of op Belgische bedrijven met buitenlandse activiteiten. De bank had vroeger een aparte Belgische vennootschap, maar die werd in 2008 geïntegreerd in het moederhuis in Frankfurt.