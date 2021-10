Coöperant van Crelan ontvangt dit weekend dubbel dividend

Yara Kastelijn wint de cross in Beringen. Crelan is een sponsor in het veldrijden.

De coöperatie CrelanCo boven de Belgische bank keert de dividenden uit die eerder geblokkeerd waren door Europese beperkingen.

De Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België hieven op 1 oktober het tijdelijke verbod op de uitkering van dividenden op door de banken. Ook coöperatieve banken zoals Crelan vielen onder dat verbod.

Twee weken na de opheffing ontvangen de coöperanten van CrelanCo een dubbele uitkering. Enerzijds nog een resterend dividend van 1,64 procent over het boekjaar 2019. Het totale dividend over 2019 was 3 procent, waarvan een deel (1,36%) al op 1 maart 2021 werd uitgekeerd. Anderzijds opnieuw een dividend van 3 procent over het boekjaar 2020. De dividenden verschijnen dit weekend apart op de rekening.

Naast dividenden kan een coöperant rekenen op de zogeheten vennotenvoordelen. Vermits er 276.000 Crelan-coöperanten zijn, kan de coöperatie kortingen bedingen bij partners voor de aanschaf van producten of diensten.

Sinds 2018 wordt op de coöperatieve dividenden 30 procent roerende voorheffing afgehouden. In de belastingaangifte van 2022 kan de coöperant van CrelanCo zowel voor het dividend van 2019 als van 2020 de roerende voorheffing terugvorderen. Maar dit is enkel mogelijk als u dit jaar niet meer dan 800 euro dividenden uit aandelen ontvangt. Alleen de eerste schijf van 800 euro dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing.

Tegenover de dividenden staan ook kosten. Een Crelan-coöperant betaalt een jaarlijkse bijdrage van 36 euro, tenzij hij of zij jonger is dan 24 jaar of houder is van een betalende zichtrekening. De maximale inschrijving in CrelanCo-aandelen is 5009,6 euro. Crelan probeert al twee jaar AXA Bank België in te lijven.

De 60.000 coöperanten van Argen-Co, de coöperatie boven Argenta zullen op 19 november een dividend ontvangen van 3,25 procent. Bij Argen-Co zijn er geen kosten verbonden en de maximale inschrijving bedraagt 10.000 euro.

Ondanks de recente invoering van de roerende voorheffing blijft de coöperatieve vergoeding hoger dan de rente op een spaarboekje. Dat is ook logisch want in geval van faillissement is de coöperant niet beschermd, zoals het Arco-drama in het verleden aantoonde. Opwaarts potentieel is er in principe niet. Wie uitstapt, doet dat aan de aankoopwaarde. Een exit moet aangevraagd worden in de eerste helft van het boekjaar.