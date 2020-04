'Corona bemoeilijkt verdere afbouw Dexia'

Dexia waarschuwt er in zijn jaarverslag voor dat de coronacris de ontmanteling van de restbank zo mogelijk nóg complexer heeft gemaakt.

Dankzij de gunstige omstandigheden op de financiële markten kon Dexia de voorbije maanden haar enorme balans en portefeuille met complexe financiële producten en obligaties veel sneller dan gepland afbouwen. Dat is ook de enige taak die Dexia nog heeft sinds de Belgisch-Franse groep in 2012 implodeerde en met belastinggeld moest worden gered.

Nadat Dexia in 2019 haar balans met een kwart had teruggebracht tot iets meer dan 120 miljard euro, hoopte de restbank ook dit jaar verder haast te kunnen maken met haar grote verdwijntruc. Maar intussen is duidelijk dat Pierre Crevits in veel slechtere omstandigheden zal moeten beginnen als hij na de algemene vergadering van 20 mei aan de slag zal gaan als nieuwe CEO van Dexia.

Complex

'De huidige crisis maakt de uitvoering van het plan voor de verkoop van activa complexer,' maakt de restbank donderdag duidelijk in haar jaarverslag. Bovendien zijn de complexe financiële producten en obligaties die Dexia vandaag nog in portefeuille heeft onderhevig aan hevige waardeschommelingen als gevolg van alle turbulentie op de markten.

Daarbovenop komt nog het risico dat de kredietkwaliteit van de activa die Dexia in portefeuille heeft, op langere termijn verder onder druk kan staan. Dexia zegt wel dat het de impact daarvan op dit moment nog niet kan inschatten. De restbank benadrukt wel dat ze momenteel over genoeg liquiditeiten beschikt om de spanningen op de financiële markten het hoofd te bieden. Bovendien hebben toezichthouders tijdens de crisis een aantal versoepelende maatregelen genomen die ertoe leidden dat Dexia zijn kapitaalbuffers nog kon versterken.

Brexit en corona

En hoewel Dexia er de voorbije maanden in geslaagd is om een aantal tijdbommen te ontmantelen door Amerikaanse studentenleningen en haar leningen aan het failliete scholensysteem in Chicago te verkopen, zijn de risico's nog lang niet weg. Eind 2019 was Dexia nog voor 21,4 miljard euro blootgesteld aan het VK en voor 19,5 miljard euro aan Italië. Landen waarvan de financiën de komende maanden steeds zwaarder onder druk zullen komen te staan door de brexit en de coronacrisis.

31 miljard Belgische waarborg Eind vorig jaar stond de Belgische belastingbetaler nog voor 31 miljard euro borg voor Dexia.