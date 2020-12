Corona levert criminele bendes leger geldezels op

Ronselaars gaan op sociale media op zoek naar potentiële geldezels, maar evengoed aan schoolpoorten of in uitgaansbuurten.

Criminelen schakelen steeds vaker jongeren in om het geld dat ze via phishing of andere fraude stelen te kunnen witwassen. Vaak beseffen die jongeren amper hoe groot de risico’s zijn die kleven aan hun ‘bij-job’ als geldezel.

Als criminelen personen of bedrijven geld aftroggelen door misleidende phishingmails, dan plaatsen ze hun buit doorgaans niet meteen op hun eigen bankrekening. Om sporen uit te wissen maken ze gebruik van zogenaamde geldezels: mensen die – al dan niet bewust – hun bankkaart en pincode uitlenen. Die storten dan het geld dat ze via phishing hebben verkregen op de rekening van de geldezel, om het daarna naar hun eigen rekening door te sluizen.

Vaak zijn de geldezels jongeren die gelokt worden met de belofte dat ze een vergoeding krijgen als ze hun betaalgegevens uitlenen. Maar ze beseffen te weinig dat ook zij strafbaar zijn en dat ze in een vicieuze cirkel terecht dreigen te komen als ze bestraft worden.

Kwetsbare jongeren

Geldezels zijn geen nieuw fenomeen. Maar de voorbije maanden is hun aantal wel gevoelig toegenomen. Volgens de Antwerpse politie werden dit jaar al meer dan 1.000 pv’s opgesteld, in Brussel zelfs een veelvoud daarvan. In Oost-Vlaanderen, waar de rechtbanken van Gent en Dendermonde begin november nog vier themazittingen hielden over geldezels, zijn de cijfers volgens politiebronnen ook explosief toegenomen.

Daar zit de constante digitalisering voor iets tussen – ondanks alle preventiecampagnes zit het aantal gevallen van phishing in stijgende lijn. Ook de coronacrisis speelde de afgelopen maanden een belangrijke rol.

‘In alle dossiers die we binnenkrijgen loopt een rode lijn, namelijk dat je niets verdient aan je job als geldezel. In het beste geval krijg je 50 euro.’ Steven Verkimpe Federale politie

Uit een rondvraag die Febelfin, de koepel van de Belgische banken, eerder dit jaar deed bij duizend jongeren van 16 tot 30 jaar, bleek dat 45 procent van hen financiële problemen ondervindt als gevolg van de pandemie. Nu ze hun vakantiejob zien wegvallen of in tijdelijke werkloosheid terechtkomen, zoeken ze een bijverdienste.

Dat maakt hen kwetsbaarder voor bendes die op zoek zijn naar geldezels. Potentiële slachtoffers worden geronseld via sociale media, maar evengoed wordt naar geldezels gezocht in de omgeving van scholen of in uitgaansbuurten.

Zes maanden cel

‘Ik blijf het bijzonder vinden dat nog altijd zoveel mensen in die val trappen’, reageert Steven Verkimpe van de federale politie. Hij werkt mee aan de nieuwe preventiecampagne die Febelfin woensdag lanceerde. ‘In alle dossiers die we binnenkrijgen, loopt een rode lijn, namelijk dat je niets verdient aan je job als geldezel. In het beste geval krijg je 50 euro.’

De bankenfederatie Febelfin lanceerde woensdag een preventiecampagne.

De jongeren - de gemiddelde leeftijd schommelt rond 18 jaar - die zich in de luren lieten leggen door de ronselaars, beseffen te weinig hoe groot de risico’s zijn die kleven aan die schimmige bijbaan. De geldezels die in Gent en Dendermonde terechtstaan, riskeren celstraffen tot zes maanden. ‘Maar ook op lange termijn blijven de gevolgen enorm’, vult Verkimpe aan.