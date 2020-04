Corona zet overname NIBC op losse schroeven

Dat NIBC door de coronacrisis het dividend over 2019 pas later dit jaar gaat uitkeren, brengt de overname van de Nederlandse zakenbank door Blackstone in gevaar. Het aandeel NIBC zakt fors op de beurs van Amsterdam.

Het moest een van de grootste Europese bankendeals van het jaar worden: de Amerikaanse investeringsgroep Blackstone legt 1,36 miljard euro op tafel om de beursgenoteerde Haagse zakenbank NIBC in handen te krijgen. De deal werd midden februari aangekondigd. Sindsdien sloeg de coronacrisis toe en ziet de wereld er helemaal anders uit. Blackstone bood 9,85 euro per aandeel NIBC , inclusief het (slot)dividend over 2019. Die prijs lag toen 23 procent boven de gemiddelde koers van de voorgaande drie maanden.

Op aandringen van onder meer de Europese Centrale Bank (ECB) besloot NIBC de betaling van het slotdividend – 0,53 euro per aandeel – uit te stellen tot de tweede jaarhelft. Een voorzichtigheidsmaatregel die veel financiële instellingen in deze coronatijden hebben genomen. Blackstone had echter op het dividend gerekend om de overname te helpen financieren. Het heeft intussen 1,303 miljard euro bij elkaar geharkt.

Een pandemie kan voor Blackstone geen reden zijn om de overname van NIBC af te blazen.

Blackstone en NIBC praten over mogelijke oplossingen. De Amerikaanse groep hoopt alsnog extra financiering los te krijgen voordat op 19 mei de wettelijke termijn verstrijkt waarbinnen de officiële bieding bij de Nederlandse beurswaakhond AFM moet liggen. Omdat geen al te groot bedrag moet worden overbrugd, denkt ING-analist Albert Ploegh dat een oplossing moet mogelijk zijn.

Businessplan

Een ander paar mouwen is het businessplan van de transactie. Door de coronacrisis en de gigantische economische impact van de pandemie zou dat mogelijk niet meer volstaan om groen licht te krijgen van de autoriteiten. Blackstone uitte dinsdag in een mededeling zijn twijfels over het businessplan, maar gaf ook aan nog geen signalen van de regelgevers daarover te hebben ontvangen.

‘De verandering van het businessplan is duidelijk, maar het is onduidelijk of dat voldoende is om een 'material adverse change'-clausule in werking te doen treden’, merkt Ploegh op. Als zo’n ‘grote negatieve verandering’ zich voordoet, kan de overnemer besluiten geen bieding te doen. NIBC gaf dinsdag het fusieprotocol vrij. Daaruit blijkt dat een pandemie geen reden kan zijn voor Blackstone om de deal af te blazen.