Coronaklap kan voor banken met vertraging komen

De economische coronacrisis kan de banken met vertraging forse kredietverliezen opleveren, waarschuwt de Europese Centrale Bank in haar halfjaarlijkse Financial Stability Review.

Te optimistisch

De kapitaalbasis van de meeste banken is comfortabel, oordeelt de ECB. Maar het is belangrijk dat die zo blijft, zodat de banken in staat zijn kredietverliezen te absorberen en tegelijk voor een langere periode hun rol als kredietverschaffer in de economie kunnen vervullen.