Creatieve duizendpoot gaat mobiele bank Banx leiden

De Leuvenaar met Congolese roots heeft een opmerkelijk en veelzijdig profiel. Hij raakte een tiental jaar geleden bekend bij het jonge publiek dankzij een deelname aan het televisieprogramma 'Idool'. Voordien deed de zanger van Epic Lane presentatiewerk op Jim TV en had hij een rubriek in 'Man bijt hond'. De Leuvense CD&V overtuigde hem ook om in de politiek te gaan. Van Aelst werd 's lands jongste kandidaat bij de Kamerverkiezingen in 2003. Hij keerde de politiek en de showbizz echter de rug toe.