Crédit Suisse: 'We hanteren strikt nultolerantiebeleid'

De Zwitserse bank reageert daarmee op berichtgeving in De Tijd over vermeende belastingontduiking. Meer dan 2.600 Belgische klanten worden ervan verdacht hun bankrekeningen jarenlang afgeschermd te hebben gehouden van de belastingdienst, vertelde de Belgische federale aanklager. In België werd een strafonderzoek geopend tegen de bank en haar Belgische klanten die hun situatie nog niet hebben geregulariseerd.