Credit Suisse-baas haalt hakbijl boven na Archegos-debacle

Credit Suisse-baas Thomas Gottstein grijpt hard in nu de implosie van het Amerikaanse hefboomfonds Archegos de Zwitserse bankgigant ruim 4 miljard kost. De 57-jarige bankentopper had zich zijn eerste jaar als CEO van Credit Suisse allicht anders voorgesteld.

Thomas Gottstein had eigenlijk maar één opdracht toen hij iets meer dan een jaar geleden werd benoemd tot CEO van Credit Suisse: eindelijk rust brengen. Zijn voorganger Tidjane Thiam moest opstappen in de nasleep van een spionageschandaal waarbij de Zwitserse bankreus toplui liet schaduwen door privédetectives.

De keuze voor Gottstein leek behoorlijk veilig. Om niet te zeggen: saai. De 57-jarige, die bedrijfskunde en boekhouden studeerde in zijn thuisstad Zürich, geldt als een veteraan van Credit Suisse . Gottstein kwam twintig jaar geleden aan boord en leidde net voor hij promotie maakte de Zwitserse tak van de bank.

Hefboomfondsdebacle

Maar zelfs zo'n voorspelbaar curriculum blijkt allesbehalve een garantie om Credit Suisse in rustiger vaarwater te krijgen. Dinsdag biechtte de bank op dat de implosie van het Amerikaanse hefboomfonds Archegos een put van 4 miljard euro heeft nagelaten in de rekeningen.

Archegos had met de hulp van de banken een positie van 50 miljard opgebouwd. Maar toen enkele aandelen waarin Archegos fors had geïnvesteerd kelderden, begon ook het fonds te wankelen. In tegenstelling tot een aantal andere grootbanken, die ook zwaar hadden geleend aan het Amerikaanse fonds, wachtte Credit Suisse te lang om de exit te zoeken.

4 miljard Volgens Credit Suisse kostte het Archegos-debacle de bank 4 miljard euro.

Het schandaal dwong Gottstein de hakbijl boven te halen. Het hoofd risicobeheer en de topman van de zakenbanktak worden de laan uitgestuurd en alle bonussen over 2020 worden geschrapt. Tegelijk snoeit de bank in haar dividend. Het voorstel om directie en bestuurders kwijting te verlenen over het boekjaar 2020 wordt geschrapt van de agenda van de volgende algemene aandeelhoudersvergadering.

Greensill

Of die ingrepen - in combinatie met de dooddoener 'we gaan hier serieuze lessen uit leren' - voor Gottstein volstaan om zijn hachje te redden valt af te wachten. Want 's mans positie stond al voor het Archegos-debacle serieus onder druk. Nog geen maand eerder liep Credit Suisse al zware averij op nadat de Brits-Australische specialist in alternatieve financiering Greensill was gekapseisd.

In 2021 kunnen we met een schone lei beginnen te groeien. Thomas Gottstein Topman Credit Suisse in een eerder interview in Financial Times

Ook hier werden de Zwitsers lang voordien gewaarschuwd voor Greensills troebele manier van werken. Maar omdat andermaal te traag werd gereageerd, zou het debacle uiteindelijk zeker 2 miljard euro kosten.

Pret op de Paradeplatz

Veel pret heeft Gottstein nog niet beleefd aan zijn promotie naar het belangrijkste kantoor van Credit Suisses hoofdkwartier, aan de Paradeplatz in Zürich. Alsof de coronacrisis, die enkele weken na zijn benoeming tot CEO losbarstte, niet erg genoeg was, kreeg Gottstein de voorbije maanden het ene schandaaldossier na het andere op zijn bord. Credit Suisse moest ook al 450 miljoen dollar afschrijven op zijn belang in het hefboomfonds York Capital, betaalde een schikking van 600 miljoen dollar in een zaak rond herverpakte Amerikaanse woonkredieten, en werd getroffen door het faillissement van het betaalbedrijf Wirecard en de Chinese koffieketen Luckin Coffee.