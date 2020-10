Credit Suisse excuseert zich voor racistische discofuif

Tidjane Thiam, die begin dit jaar vertrok als CEO van UBS, was volgens mediaberichten behoorlijk boos over de verjaardagsfuif die zijn voorzitter in februari gaf.

De Zwitserse grootbank moet het boetekleed aantrekken voor een verjaardagsfeestje dat voorzitter Urs Rohner vorig jaar heeft gehouden in Zwitserland.

Rohner had in november vorig jaar een aantal prominente gasten in een restaurant in Zürich uitgenodigd om er zijn zestigste verjaardag te vieren. Het thema van het feestje was Studio 54, naar de legendarische New Yorkse discotheek die haar hoogdagen in de jaren 70 beleefde. De Zwitserse bankiers waren uitgedost in kostuums uit die periode.

De organisatoren hadden meerdere performers ingehuurd. Maar toen een van hen, een zwarte entertainer, verkleed als con­ciër­ge op een podium begon te dansen, ontstond enige ophef in de zaal. Tidjane Thiam, toen nog CEO van UBS en de enige andere zwarte persoon in de zaal, had zo'n aanstoot genomen aan de act dat hij boos het restaurant verliet. Ook de andere genodigden aan Thiams tafel, onder wie de topvrouw van het Britse farmabedrijf Glaxo Smith Kline, stapten op, meldde de Amerikaanse krant The New York Times eerder deze week.

Thiam zou zich niet veel later hebben bedacht en naar het restaurant zijn teruggekeerd. Maar de rust was van korte duur: toen de bankier, geboren in Ivoorkust, enkele vrienden van Rohner met een afropruik op het podium zag dansen, was het hek helemaal van de dam.