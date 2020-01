'Credit Suisse liet ook kinderen van bankiers bespioneren'

Het detectivebureau dat de Zwitserse bank Credit Suisse had ingeschakeld om een van haar toppers te bespioneren, zou nu ook diens kinderen in de gaten hebben gehouden.

Credit Suisse kwam vorig najaar al in opspraak toen aan het licht kwam dat de groep een detectivebureau had ingeschakeld om haar topbankier Iqbal Kahn te schaduwen. Kahn was die zomer overgestapt naar UBS, een van de belangrijkste concurrenten van Credit Suisse. De schrik zat er bij Credit Suisse goed in dat Kahn ook voorname klanten met zich mee zou nemen.