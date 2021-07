Credit Suisse negeerde alarmsignalen over omgevallen hefboomfonds

Alarmsignalen genegeerd

Uit een rapport van de raad van commissarissen blijkt nu dat er bij de investeringsafdeling, die advies en leningen aan hefboomfondsen verstrekte, ‘een fundamenteel falen van het management en de controles’ was. De afdeling was volledig gefocust op het maximaliseren van de winst op korte termijn, en had nauwelijks interesse in risicocontrole. Zo werden voor miljarden aan leningen verstrekt aan Archegos zonder dat daar veel onderpand tegenover stond.