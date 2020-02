Credit Suisse ontslaat CEO

Tidjane Thiam betaalt - tegen de wil van de Angelsaksische aandeelhouders in - het gelag na een onverkwikkelijke spionagezaak. Een Zwitser moet rust brengen.

Een bommetje in financieel Zürich: Credit Suisse ontslaat zijn CEO, Tidjane Thiam. De CEO betaalt alsnog het gelag voor een onverwikkelijke spionagezaak afgelopen najaar. Daarbij liet Credit Suisse een topbankier schaduwen die naar aartsrivaal UBS overgestapt was.

Het ontslag is een verrassing. Een interne audit had Thiam vrijgepleit in de spionagezaak. En de Angelsaksische aandeelhouders in het versnipperd aandelenkapitaal van de Zwitserse bankreus hadden aangestuurd op een ontslag van de voorzitter, Urs Rohner.

Harris Associates, met 8,42 procent van het kapitaal de grootste aandeelhouder, had in een uitzonderlijk interview met zakenkrant The Wall Street Journal donderdag nog publiek steun uitgesproken voor de CEO. Ook andere Engelse en Amerikaanse fondsbeheerders zagen in de continuë aanvallen in de Zwitserse pers op Thiam de hand van Rohner.

Zwitser

Maar uiteindelijk was het dus Rohner die de interne strijd won. En in zeker zijn ook de 'Zwitserse' tak van Credit Suisse, ten nadele van de Angelsaksische zakenbankpoot. De nieuwe CEO heet namelijk Thomas Gottstein, op dit ogenblik hoofd van Credit Suisse op de Zwitserse thuismarkt. Het is de eerste keer sinds 2002 dat Credit Suisse door een Zwitser geleid wordt.

Voor de 57-jarige Thiam volgt het ontslag na een operationeel erg succesvolle vier jaar aan het hoofd van Credit Suisse. Hij stuurde de Zwitserse reus weg van de volatiele marktenactiviteiten, met grotere focus op de stabiele inkomsten uit vermogensbeheer voor welvarende klanten.