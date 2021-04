Credit Suisse riskeert nog veel groter verlies in Archegos-debacle

De verliezen van de Zwitserse investeringsbank Credit Suisse in de ondergang van het hefboomfonds Archegos dreigen op te lopen tot een veelvoud van de eerder geschatte 4 miljard euro.

Volgens berichten van The Wall Street Journal had Credit Suisse ruim 20 miljard dollar aan investeringen uitstaan bij Archegos, het familiale investeringsvehikel dat eind vorige maand implodeerde. Een groot deel van dat bedrag zou definitief in rook zijn opgegaan. De Zwitserse grootbank had aanvankelijk een verlies gecommuniceerd van 4,4 miljard Zwitserse frank of 4 miljard euro. Het aandeel Credit Suisse verliest 3 procent.

Toen de alarmbellen rond Archegos begonnen af te gaan, besloten Wall Street-reuzen als Goldman Sachs en Morgan Stanley hun posities in het ingestorte fonds massaal te dumpen. Credit Suisse had naar verhouding veel meer middelen in Archegos gepompt en reageerde veel later dan andere banken toen de bal aan het rollen ging.

Bill Hwang leidde Archegos Capital Management meer als een gokkantoor dan als een goede huisvader.

De oorzaak daarvan zou liggen bij de controledivisie van de bank, die niet bepaald blijk gaf van Zwitserse precisie. Volgens The Wall Street Journal stond het mechanisme dat de risico's van bepaalde posities in real time monitort niet op punt, waardoor CEO Thomas Gottstein pas de dag voor Archegos over de kop ging op de hoogte werd gebracht.

Greensill

Voor Gottstein, die pas een jaar aan de slag is bij Credit Suisse, zijn het niet de gelukkigste weken. Om de aandeelhouders zoet te houden moesten in de nasleep van het Archegos-echec koppen rollen. Gottstein wees Lara Warner, het hoofd risicobeheer, en Brian Chin, de topman van de zakenbanktak, de deur. Daarnaast schrapte hij alle bonussen voor 2020 en zette hij het mes in het dividend.

Gottstein had eerder al af te rekenen met het Greensill-debacle. De vermogensbeheertak van Credit Suisse bleek iets te gretig geld gestopt te hebben in de eveneens geïmplodeerde Brits-Australische specialist in alternatieve financiering.

Gokkantoor

Archegos Capital Management was een family office in handen van de voormalige hefboomfondsbeheerder Bill Hwang. Archegos beheerde het op 10 miljard dollar geschatte fortuin van Hwang en zijn familie. Maar Hwang leidde Archegos meer als een gokkantoor dan als een goede huisvader. Met de hulp van een aantal grootbanken zette hij zwaar in op een handvol Amerikaanse en Chinese tech- en media-aandelen.