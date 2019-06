Crelan aast op AXA Bank

De subtoppers op de Belgische bankenmarkt laten zich gelden. Na het bod van Argenta op de verzekeraar Fidea, probeert Crelan de Belgische bank van AXA aan de haak te slaan. Samen kunnen ze het nummer vijf worden in de sector.

Het Franse concern AXA is een van de grootste verzekeraars ter wereld. Ook bij ons is het een belangrijke speler, als voornaamste uitdager van marktleider AG Insurance (Ageas). AXA waagde zich aan enkele uitstappen naar de banksector.

De Belgische AXA Bank is daar een van de restanten van. De Fransen probeerden via de Belgische financiële instelling ook voet aan de grond te krijgen in Oost-Europa, maar dat mislukte grotendeels. De activiteiten daar zijn helemaal afgebouwd.

Als vreemde eend in de bijt, was er al lang speculatie over een verkoop van AXA Bank. Maar de groep deed die altijd af als geruchten. Ook toen bleek dat de nieuwe CEO Peter Devlies, die sinds eind 2016 de bank leidt, de kosten aan het drukken was, onder meer door te snijden in het kantorennet.

Crelan

In april van dit jaar raakte dan toch bekend dat AXA zijn Belgische bank in de etalage had geplaatst. De eveneens Franse bankgroep BNP Paribas kreeg het mandaat om een overnemer te zoeken.

Tot nu toe lekte niets uit over het verkoopproces. Het is dan ook vooral een Franse aangelegenheid die zowel bij AXA als bij BNP Paribas vooral vanuit Parijs wordt aangestuurd. Maar gisteren bleek dat de Belgische bank Crelan kandidaat is voor de overname. Volgens onze informatie heeft de sectorgenoot van AXA Bank een niet-bindend bod uitgebracht, samen met andere kandidaten. Mogelijk volgt binnenkort een bindend bod.

Het is niet meteen duidelijk hoeveel andere gegadigden er zijn of om wie het gaat. In de sector was wel al sprake van mogelijke interesse van het Franse Crédit Mutuel Arkéa. Dat is een van de takken van het Franse Crédit Mutuel en in België een nichespeler, onder meer bekend als koper in 2016 van Keytrade, uitgerekend van Crelan. Het valt ook niet uit te sluiten dat er investeringsgroepen in de running zijn.

Fidea

Crelan werkt voor verzekeringen onder meer samen met Fidea. Maar die verzekeraar werd eerder dit jaar verkocht en belandde bij Baloise, dat het haalde van Argenta en Ageas. Crelan liet naar aanleiding daarvan weten dat alle opties onderzocht werden met het oog op een duurzame samenwerking met een verzekeringspartner. ‘In dat kader vonden al gesprekken plaats met enkele verzekeringsmaatschappijen in België’, zei Ortwin De Vliegher, de secretaris-generaal en directeur communicatie van Crelan, gisteren in een reactie.

In de huidige fase onderzoekt Crelan meer in detail de opportuniteit van een eventuele overname van AXA Bank. Ortwin De Vliegher Communicatiedirecteur Crelan

Volgens hem is tijdens die besprekingen ook het verkoopdossier van AXA Bank ter sprake gekomen. ‘In de huidige fase onderzoekt Crelan meer in detail de opportuniteit van een eventuele overname van AXA Bank’, aldus De Vliegher. Verdere commentaar wilde hij niet geven.

Als Crelan het haalt, wordt het met AXA erbij de vijfde grootste speler op de markt. Gemeten naar activa is het dan met 47 miljard euro een beetje groter dan Argenta, maar wel nog een stuk kleiner dan ING, het nummer vier van de grootbanken. Nu is het solo het nummer acht en staat AXA op de zevende plaats.

Hoge kost

De vraag rijst hoe Crelan de overnameprijs van zonder twijfel honderden miljoenen euro’s kan bekostigen. Het heeft geen rugdekking meer van de Franse reus Crédit Agricole, zoals bij de inlijving van KBC-dochter Centea in 2011.

Toen heette de bank nog Landbouwkrediet. De twee fuseerden tot Crelan. Nu is de bank voor 100 procent een coöperatieve speler, in handen van tal van particulieren. Het is voor coöperatieve ondernemingen traditioneel moeilijker om veel vers kapitaal op te halen. Maar mogelijk zijn er alternatieven.