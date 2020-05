Crelan behoudt geloof in overname AXA Bank België

De groeiende twijfels of Crelan de overname van AXA Bank België wel gefinancierd krijgt zijn ongegrond, zegt de bank. ‘We zijn voldoende gekapitaliseerd’, maakt Crelan zich sterk.

Afgelopen herfst tekende Crelan voor een aardverschuiving in het Belgische bankenlandschap met het nieuws dat het concurrent AXA Bank België zou overnemen. De deal, die wordt gewaardeerd op 620 miljoen euro, moest normaal in juni afgerond worden. Maar de timing van de overname wordt verschoven naar het einde van dit jaar.

Door het uitstel van de deal nemen de twijfels toe of Crelan de overname van AXA Bank België wel gefinancierd krijgt.

De coronacrisis speelt daar een belangrijke rol in, viel afgelopen week te horen bij de bank. De economische crisis kan een grote impact hebben op de kredietportefeuille van beide banken. Maar het is nog te vroeg om te zeggen wat die impact exact zal zijn. Daarnaast zijn er nog IT-kwesties. Door de overname moeten de IT-systemen van AXA Bank België worden losgekoppeld van die van de Franse moedergroep en tegelijk geïntegreerd worden in de systemen van Crelan. Dat is een bijzonder complexe operatie, maar de coronacrisis maakt de situatie nog moeilijker.

Volgens Crelan kunnen veel externe consultants die de integratie voorbereiden sinds de lockdown hun werk niet meer doen. Bankkantoren mogen ze bijvoorbeeld niet meer binnen en telewerk is ook niet altijd mogelijk. Om veiligheidsredenen mogen externe werknemers niet van op afstand inloggen in de banksystemen.

Al voor de crisis vragen

‘Toch is die vertraging niet alleen te wijten aan de coronacrisis’, merken insiders op. ‘Natuurlijk veroorzaakt de pandemie enig oponthoud. Maar de IT-kwesties waar Crelan mee kampt, dateren al van voor de pandemie. De toezichthouders vragen sinds begin dit jaar dat de bank daar extra aanpassingen doet. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) kijkt daarbij toe. Als Crelan AXA Bank België overneemt, wordt de fusiegroep in vaktermen een ‘significant bank’ die onder toezicht van Frankfurt valt. De ECB moet het definitieve fiat geven voor een eventuele overname.'

Door het oponthoud nemen de twijfels toe of Crelan de overnamedeal gefinancierd krijgt. Een zakenmagazine schreef vrijdag dat de ECB meent dat Crelan onvoldoende financiële slagkracht heeft om de 540 miljoen euro cash op tafel te leggen om AXA Bank België binnen te halen. Crelan, dat als coöperatieve bank alleen maar geld kan ophalen bij klanten-aandeelhouders, moet mogelijk een nieuwe externe investeerder zoeken.

Dossier nog niet klaar

Crelan betwist dat de fusie met AXA Bank België op de helling staat. ‘Het overnamedossier waar de ECB zich over moet buigen is nog niet gefinaliseerd', zegt woordvoerder Ortwin Devliegher. Alle betrokken toezichthouders moeten nog stukken aanleveren. Zodra het dossier volledig is, heeft de ECB nog drie maanden om een advies te geven.

In tegenstelling tot andere banken hebben we over de eerste vier maanden van 2020 een positief resultaat kunnen neerzetten. Ortwin Devliegher woordvoerder Crelan

De bank benadrukt dat ze wel degelijk over genoeg kapitaal beschikt om de deal aan te kunnen. ‘In tegenstelling tot andere banken hebben we over de eerste vier maanden van 2020 een positief resultaat kunnen neerzetten,' zegt Devliegher. 'Crelan beschikte eind vorig jaar ook over een van de grootste kapitaalbuffers in België en Europa. Op basis van de recentste kapitaalplannen zou Crelan ook na de overname van AXA Bank België tot de beste leerlingen van de klas behoren', klinkt het nog.