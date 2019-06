Crelan brengt bod uit op AXA Bank

In april raakte bekend dat de Franse verzekeringsreus AXA na jarenlange speculatie dan toch besloten had zijn Belgische bank in de etalage te plaatsen. De Tijd vernam dat Crelan een bod uitbracht. Ortwin De Vliegher, de secretaris-generaal en directeur communicatie van de bank, bevestigt in een reactie alleen dat Crelan ‘de opportuniteit van een eventuele overname onderzoekt’. Volgens onze informatie zijn er meerdere kandidaten en is de deadline voor de bindende biedingen nakend. Het is niet duidelijk wie de andere partijen zijn.