Crelan-coöperanten moeten wachten op dividend

De coöperatie Crelanco boven de bank Crelan keurt een dividend van 3 procent goed, maar de coöperanten moeten nog wat geduld hebben met de uitbetaling.

Crelan zette een grand-crujaar neer. Ondanks de tegenwind van de historisch lage rentevoeten steeg de nettowinst met 7 procent tot 70,3 miljoen euro. De leningen aan particulieren, voornamelijk hypotheken, stegen met 30 procent tot 2,14 miljard euro. Aan kmo's werd 18 procent meer geleend.

Na die winstsprong besliste de aandeelhoudersvergadering van de coöperatie Crelanco een dividend van 3 procent uit te keren, maar de uitkering is door richtlijnen van de regulator uitgesteld tot oktober, zegt voorzitter Luc Versele. De bankentoezichthouders hadden opgeroepen dividenden zo veel mogelijk in huis te houden.

Maar nu zijn er ook al vragen om dividenduitkeringen nog langer uit te stellen, tot het jaareinde of begin volgend jaar. 'Dat vind ik persoonlijk geen goede situatie. We zijn geen beursgenoteerd bedrijf, het dividend is bescheiden en voor veel coöperanten is het in deze coronatijden welkom', zegt Versele.

De voorzitter is geen fan van het schrappen van het dividend. ‘We hebben niet direct kapitaal nodig en het is een slecht signaal. Sinds de creatie van de landbouwkassen in de jaren zestig is er geen jaar geweest zonder dividend. Cera heeft wel een dividend betaald, omdat het een holding is, terwijl wij een bank zijn. We hopen dat we toch nog een dividend kunnen uitkeren.’

AXA

620 miljoen Overname Crelan sloot vorig jaar een deal over de overname van AXA Bank België voor 620 miljoen euro.

Volgend jaar gaat Crelan wel vers geld ophalen bij de coöperanten om de geplande overname van AXA Bank te helpen financieren, een deal van 620 miljoen euro. Die overname heeft wat vertraging opgelopen, onder meer door de coronacrisis. 'Maar we blijven doorgaan met dezelfde vastberadenheid en enthousiasme', zegt Philippe Voisin, de CEO van Crelan.

'Corona leidt ertoe dat we de businessplannen moeten herbekijken', zegt Voisin. Hij wil het dossier rond oktober indienden bij de Europese Centrale Bank (ECB) en hoopt eind 2020 de deal te kunnen afronden.

Er komen ook aanpassingen in het bestuur van de groep, zegt Versele. 'Ik kan begrijpen dat de ECB zegt dat we wat andere profielen nodig hebben als we een significante bank willen worden. Maar we gaan de eigenheid van de bank niet verloochenen.'