Crelan gaat levensverzekeringen van Allianz verkopen

De bank maakt een einde aan de exclusieve deal om levensverzekeringen van Fidea te verkopen en gaat nu ook in zee met de Duitse verzekeringsreus.

Door het akkoord kunnen Crelan-agenten voortaan ook de levensverzekeringsproducten van Allianz aanbieden aan hun klanten. Het gaat onder andere om de beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23, klinkt het bij Crelan.

De deal met Allianz komt boven op die met Fidea. Crelan werkt al lange tijd samen met Fidea voor schadeverzekeringen, maar begin vorig jaar kwamen daar ook de tak 21- en tak 23-levensverzekeringen bovenop. 'Dat partnerschap loopt nog', zegt woordvoerder Leo De Roeck.

Centea

Fidea is wel zijn bevoorrechte positie bij Crelan kwijt. De historisch sterke banden dateren van toen Fidea een zusterbedrijf van Centea was, de bank die in 2011 werd overgenomen door Landbouwkrediet. Beide banken fuseerden later tot Crelan.

Zowel Fidea als Centea was indertijd eigendom van KBC, maar dat moest de dochterbedrijven afstoten in de nasleep van de kredietcrisis. Fidea kwam eerst terecht in private-equityhanden en nadien bij de Chinese verzekeraar Anbang, die recent in moeilijkheden kwam.

De Chinese verzekeringsautoriteiten namen in februari de controle over Anbang over na de arrestatie van de topman. Crelan stelde zijn klanten toen gerust dat de Belgische activiteiten van Fidea normaal worden voortgezet en dat de afspraken voor alle lopende polissen worden gerespecteerd. Volgens verschillende berichten zou Anbang een verkoop van Fidea en zijn andere Belgische dochter, Bank Nagelmackers, onderzoeken, maar dat werd tot dusver ontkend door het management.

Allianz

Door de distributiedeal met Crelan versterkt Allianz zijn positie op de Belgische verzekeringsmarkt. De groep is vandaag de nummer negen in Belgiƫ, maar heeft de ambitie tegen 2020 uit te groeien tot de nummer vijf. Met dat doel voor ogen sloot Allianz begin dit jaar al een deal met de Gentse VDK Bank, die nu ook schadeverzekeringen van de groep aanbiedt.