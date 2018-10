Crelan haalt 22 Record Bank-agenten binnen

Terwijl de meeste banken hun kantorennet inkrimpen, versterkt de coöperatieve bank Crelan zich met de overname van 22 voormalige agentschappen van Record Bank.

‘We zitten in een wereld van de mens plus de computer, niet van de mensen tegen de computer.’ Aan het woord is Philippe Voisin, de Fransman die sinds begin vorig jaar aan het hoofd staat van de Belgische bank Crelan. Hij gelooft niet in een wereld waarin de taak van de bankiers wordt overgenomen door apps en andere digitale diensten. ‘We zetten in op een strategie van nabijheid met onafhankelijke agentschappen.’ Een strategie die Crelan ruim 765.00 klanten opleverde, van wie 275.00 ook coöperant zijn.

606 Crelan heeft een netwerk van 606 agentschappen.

Om dichter bij de klant te zitten neemt Crelan 22 agenten over van Record Bank, de bank die eerder dit jaar werd geïntegreerd in ING België. ‘Het gaat om goede agentschappen in Vlaanderen, op locaties waar Crelan nog onvoldoende aanwezig was, van Ninove tot Heist-op-den-Berg’, zegt Voisin. Tien van de overgenomen agentschappen worden samengevoegd met bestaande Crelan-agentschappen.

Dergelijke samenvoegingen gebeurden de voorbije jaren ook al, maar erg geruisloos. Het netwerk bestaat nu uit 606 agentschappen. En ja, dat is een vermindering tegenover de 900 van enkele jaren geleden, zegt Voisin. Maar de rationalisering van het netwerk gebeurt zeer zacht, benadrukt hij. ‘De agenten zijn ons ecosysteem. Ze blijven van vader op zoon bij ons. Dat is anders bij de agentschappen van andere banken, waar een zeer groot verloop is.’

Digitalisering

Naast de focus op de kantoren investeert Crelan ook in digitalisering, benadrukt Voisin. ‘We bereiden ons voor op de toekomst. Dat betekent de winstgevendheid verhogen, maar ook de weg van de digitalisering en de artificiële intelligentie niet missen.’

Voisin ziet een tijdperk met grote maatschappelijke veranderingen en disruptie, met veel mogelijkheden, maar ook met onzekerheid en politieke risico’s. ‘Een buitengewoon interessant moment voor bedrijfsleiders: er zijn belangrijke beslissingen te nemen.’ Onder andere over de toekomst van de geldautomaten. ‘De cruciale vraag is hoe snel de cashloze maatschappij zal oprukken.’

In de tussentijd moet Crelan ‘zijn omzet verdedigen’, zegt Voisin. De bank lijdt net als andere banken onder de gevolgen van de lage rente die de rentemarge onder druk zet. Voisin wil die klassieke inkomstenbron aanvullen met extra commissie-inkomsten op bijvoorbeeld verzekeringsproducten. Sinds kort verkoopt Crelan ook levensverzekeringsproducten (tak 21- en tak 23beleggingen) van Allianz, naast het gamma van zijn historische partner Fidea. En voor fondsen gaat Crelan naast de producten van de reus Amundi ook een Belgisch fonds van Econopolis verdelen.

Fidea

Zal Crelan voor schadeverzekeringen naast Fidea een extra partner zoeken? Dat hangt af van het resultaat van het verkoopproces van Fidea, suggereert Voisin. ‘Er is veel te doen over een mogelijk verkoopproces. Als belangrijke partner bekijken we dat uiteraard van zeer nabij’, zegt Voisin. ‘We moeten zien of er effectief een verkoop komt. Er circuleren alvast enkele grote namen. Wie het ook wordt, ze zullen zeker hier in Anderlecht eens moeten passeren om met ons te spreken. We zijn door onze alliantie de grootste klant van Fidea.’

Crelan zoekt zijn nieuwe inkomsten ook bij professionele klanten. De kredieten aan bedrijven groeiden dit jaar al met 17 procent, terwijl de hypotheken en de traditionele kredieten aan landbouwers licht toenamen. Dat is volgens Voisin te danken aan de recent opgerichte Crelan-expertenagentschappen voor kmo’s en landbouwers. Nu zijn er al 170 van dergelijke agentschappen. Tegen 2020 komen er nog een vijftigtal bij.