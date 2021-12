Crelan haalt 645 miljoen euro op voor overname AXA Bank

AXA, Allianz en Amundi steunen Crelan voor minstens 425 miljoen euro om AXA Bank over te nemen. Crelan gaat ook voor 220 miljoen euro coöperatief kapitaal ophalen.

Als alles goed gaat, neemt de coöperatieve bank Crelan haar Belgische sectorgenoot AXA Bank een van de volgende dagen over. De afronding van de ruim twee jaar oude deal werd mogelijk na het fiat van de toezichthouders, met de Europese Centrale Bank op kop, eerder deze maand.

Door de overname steekt Crelan Argenta voorbij als belangrijkste uitdager van de vier grootbanken in ons land. Het wordt dus het nummer vijf in de sector, waardoor schaalvoordelen moeten leiden tot een hogere rendabiliteit en een betere dienstverlening aan de klanten.

De essentie De overname van AXA Bank kost Crelan netto 600 miljoen euro. Voor de integratie van de bank komt daar naar schatting nog eens 230 miljoen euro bij.

Crelan betaalt de overname met steun van AXA, Allianz en Amundi voor 425 tot 445 miljoen euro.

Daarnaast wil het in drie jaar tijd 220 miljoen euro coöperatief kapitaal ophalen.

Nu het zover is, worden ook de financiële details van de transactie duidelijk. Onlangs keurde de FSMA, de waakhond voor de financiële markt, een prospectus goed voor de uitgifte van coöperatieve aandelen door CrelanCo. Dat is de holding boven Crelan, haar dochter Europabank en binnenkort ook AXA Bank.

Clausule

In 2019, bij de aankondiging van de operatie, was sprake van een overnameprijs van 540 miljoen euro cash die de Franse verzekeringsreus AXA incasseert voor zijn bankdochter. De prospectus leert dat dat bedrag intussen opgelopen is tot 590 miljoen euro omdat de waarde van AXA Bank toegenomen is.

Bij de closing van de deal komt daar, als gevolg van een prijsaanpassingsclausule, nog een bedrag bij. Hoeveel precies is nog onbekend. Als de closing gebeurd was op 30 juni zou dat geleid hebben tot een extra van 39 miljoen euro, leert het document. AXA Bank is bezig aan een erg goed jaar.

600 miljoen euro De overname van AXA Bank kost Crelan netto 600 miljoen euro.

Crelan dient ook 90 miljoen te betalen aan AXA Duitsland voor de overname van een lening van AXA Bank. Maar daar staat tegenover dat AXA de verzekeringsdochter van Crelan koopt voor 80 miljoen euro. Netto gaat het dus om een overnamebedrag van 600 miljoen euro (zonder prijsaanpassingsclausule).

Heronderhandeld bedrag

Hoe gaat Crelan dat betalen zonder aantasting van zijn kapitaalbuffers? Het was al bekend dat AXA, de Duitse verzekeraar Allianz en het Franse fondsenhuis Amundi zullen intekenen op kapitaalinstrumenten van Crelan. Ze doen dat deels uit eigenbelang omdat ze samenwerken met de Belgische bank. Nu raken de juiste bedragen bekend: voor AXA gaat het om het heronderhandelde bedrag van 225 miljoen euro en voor Amundi en Allianz respectievelijk om 125 en 75 miljoen.

Voor AXA is het een minimum. De prospectus maakt duidelijk dat zijn bedrag kan worden opgetrokken tot 245 of zelfs 265 miljoen euro. In het eerste geval helpt dat Crelan om een bepaalde beoogde financiële ratio te bereiken (3,7% hefboomratio bij de closing of de verhouding tussen de kapitaalbuffer en de totale activa). Het document noemt dat scenario ‘zeer waarschijnlijk’ en elders ‘bijna zeker’. De optie 265 miljoen euro wordt ‘onwaarschijnlijk’ genoemd.

De bedragen, de aard van de uitgegeven instrumenten en de versterking van de hefboomratio, waarvoor een sectorminimum geldt van 3 procent, zijn er gekomen onder druk van de ECB, die zich zorgen maakte over de financiering van de deal.

Coöperatief kapitaal

Naast de inspanning van minimaal 425 miljoen euro van de drie partners gaat CrelanCo de komende drie jaar voor 220 miljoen euro coöperatief kapitaal ophalen. Dat moet de solvabiliteit en de hefboomratio versterken, om eind 2024 4,1 procent te halen en zo ver boven het minimum te blijven.

CrelanCo geeft toe dat de beoogde 220 miljoen of zowat 70 miljoen per jaar ‘optimistisch kan lijken’ omdat het in 2020 slechts 25 miljoen euro kon ophalen. Maar het wijst erop dat het aantal klanten dat kan intekenen zal stijgen na de overname. Ook leert de ervaring na de inlijving van KBC-dochter Centea in 2011 dat zo’n kapitaaloperatie ‘realistisch’ is.

Er zijn risico's voor de mogelijkheid om dividenden uit te keren in overeenstemming met de verwachtingen van de coöperanten. Crelan Prospectus uitgifte coöperatieve aandelen

Als de doelstelling gehaald wordt - zo niet volgen mogelijk andere maatregelen, zoals de verkoop van onderdelen - lijkt dat samen met het geld van de drie partners voldoende om de transactie te bekostigen. Maar de integratie van AXA Bank kost ook behoorlijk wat. Crelan raamt de factuur op 230 miljoen euro, te betalen uit eigen middelen. Dat is inclusief 131 miljoen voor IT-migratie en -integratie en 50 miljoen voor de modernisering van de informaticasystemen.

Crelan staat niet onder tijdsdruk. Het sloot akkoorden met AXA zodat de systemen van AXA Bank kunnen blijven draaien bij de gewezen moeder, terwijl de migratie voorbereid wordt. Maar IT-projecten hebben wel eens de neiging te ontsporen. Crelan is zich daarvan bewust. ‘Het zal voor Crelan belangrijk zijn dat budget onder controle te houden’, staat in de prospectus.