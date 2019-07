Crelan haalt vers geld op voor AXA Bank

De buit is nog niet binnen, maar toch is de bank Crelan al haar kapitaal aan het optrekken om de inlijving van AXA Bank te financieren. Daarvoor doet ze een beroep op de coöperanten.

Het wordt mogelijk een van de grootste overnames in de financiële sector in ons land van de jongste jaren: de verkoop van AXA Bank aan sectorgenoot Crelan. Het kan een deal worden van 500 tot 800 miljoen euro. Dat doet de vraag rijzen hoe de coöperatieve bank, die zich in poleposition voor de transactie heet te bevinden, dat zal financieren.

Een deel van het antwoord is nu bekend: door een beroep te doen op de aandeelhouders-coöperanten en nieuwe coöperanten aan te trekken. Crelan - 100 procent coöperatief na het vertrek van de Franse groep Crédit Agricole uit het kapitaal - geeft voortdurend nieuwe coöperatieve aandelen uit. Het laatste prospectus voor het openbaar aanbod, met een geldigheidsduur van een jaar, kreeg begin juli groen licht van de toezichthouder FSMA.

Daarnaast is het ook de bedoeling om het kapitaal van de vennootschap te laten verhogen (...) ten einde externe groei door acquisitie mogelijk te maken. aanvulling prospectus crelanco

CrelanCo, het coöperatieve vehikel boven de groep, publiceerde intussen een aanvulling bij het document op datum van 17 juli. Daarin staat dat CrelanCo besloot het maximumbedrag dat door één persoon onderschreven mag worden op te trekken van 4.005,20 naar 5.009,60 euro. Of van 323 naar 404 aandelen van 12,40 euro. Dat betekent dat bestaande aandeelhouders 1.000 euro meer mogen inbrengen en nieuwe tot 5.000 kunnen gaan.

De aanvulling vermeldt ook de reden: een kapitaalverhoging om ‘externe groei door acquisitie’ mogelijk te maken. Dat wordt letterlijk toegevoegd aan de passage in het prospectus met de redenen voor de uitgifte (zie citaat). Zonder AXA Bank te noemen, lijdt het geen twijfel dat de maatregel bedoeld is om de operatie te helpen financieren. Crelan wil geen commentaar kwijt bij het document. Het prospectus wijst er overigens op dat de financiering van een grote deal kan leiden tot een lager dividend.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel coöperatief kapitaal Crelan kan ophalen. In mei waren er bijna 272.000 coöperanten. Als zij allemaal 1.000 euro bijstorten, wat onwaarschijnlijk is, is dat goed voor 272 miljoen euro. Crelan zal dus allicht andere financieringsbronnen moeten aanboren.