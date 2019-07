Crelan praat exclusief over overname AXA Bank

De nakende miljoenendeal hertekent het Belgische bankenlandschap.

De kans is groot dat Crelan de hand zal leggen op AXA Bank. De Franse verzekeringsgroep AXA heeft woensdag het licht op groen gezet voor de start van exclusieve onderhandelingen met Crelan over de verkoop van haar Belgische bankdochter. Dat vernam De Tijd. AXA en Crelan willen geen commentaar kwijt.

Met de deal is een overnamebedrag gemoeid van waarschijnlijk minstens 500 miljoen euro. Mogelijk is er ook een distributieakkoord voor verzekeringsproducten aan gekoppeld. Dat verzekert AXA niet alleen van een afzetkanaal via AXA Bank, maar ook via Crelan. Daardoor kunnen de Fransen hun positie als marktleider voor schadeverzekeringen in België verder versterken, ten nadele van rivaal AG Insurance (Ageas). Fidea, onlangs overgenomen door het Zwitserse Baloise, valt als gevolg daarvan bij Crelan uit de boot.

Centea

AXA zette in de lente zijn Belgische bankdochter, na jaren van speculatie, dan toch in de etalage. In juni bleek dat de coöperatieve bank Crelan, die eerder Centea kocht van KBC, zich verrassend wou wagen aan een nieuwe grote deal. Het was al enige tijd duidelijk dat Crelan goedgeplaatst was om de buit binnen te halen.

Voor Crelan is het mogelijk voor langere tijd een kans om een sectorgenoot van een zekere taille aan de haak te slaan. Intussen staat wel ook Bank Nagelmackers te koop, maar die is een heel stuk kleiner. Door de deal verdubbelt Crelan zowat in omvang en stoomt het waarschijnlijk door naar de vijfde plaats in de sector, door Argenta als naaste rivaal van de vier grote spelers (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING) voorbij te steken.

860.000 klanten

Samen zijn Crelan en AXA Bank goed voor zo’n 47 miljard euro aan activa. Crelan heeft nu circa 920.000 klanten en bijna 600 bankkantoren. Daar komen 860.000 klanten en ongeveer 550 vestigingen bij. De groep Crelan, met inbegrip van de verzekeringstak en Europabank, telt ongeveer 2.800 werknemers. Dat aantal groeit door de deal met ruim 800.

Het lijdt echter weinig twijfel dat de fusie tussen Crelan en AXA Bank zal leiden tot een ingreep in het kantorennet en de werkgelegenheid. De vakbonden bij AXA Bank voerden onlangs al actie uit protest tegen de onzekerheid over het lot van het personeel en het stilzwijgen van de directie.

Agenten