Crelan praat over overname private bankingtak AXA

Na een deal over de overname van AXA Bank België voert de coöperatieve bank Crelan ook gesprekken over de privatebankingtak Architas van AXA in ons land. De definitieve eindprijs van de overname van AXA Bank wordt pas eind dit jaar vastgelegd.

'Gereserveerd voor AXA' staat op enkele parkingplaatsen naast de hoofdzetel van Crelan in Anderlecht. De parkingplaatsen zijn leeg, want door de coronamaatregelen mogen de AXA-werknemers niet binnen bij de aanstaande fusiepartner. Op zich is dat geen ramp: de voor deze periode geplande fusie is met ruim een half jaar uitgesteld.

Vorig jaar verraste Crelan met de overname van het grotere AXA Bank België, waarmee de coöperatieve bank met wortels in de landbouwwereld de vijfde bank van België wordt. Crelan betaalt 620 miljoen euro voor AXA Bank, maar sloot ook een exclusieve samenwerking met het Franse AXA voor schadeverzekeringen en sprak af op termijn Crelan Insurance aan de Franse reus te verkopen.

Wat met Architas, de privatebankingtak van AXA die vorig jaar 1,4 miljard euro aan vermogen in België beheerde, zou gebeuren, bleef een vraagteken. 'Dat maakte geen deel uit van de deal, maar er zijn nu wel gesprekken. De deur staat open', zegt Philippe Voisin, de CEO van Crelan. Er zijn ook gesprekken over het aanbieden van beleggingsproducten van AXA IM aan de bijna 1 miljoen Crelan-klanten.

Vermogensbeheer zou een compleet nieuwe tak zijn voor Crelan, een spaarbank die vooral actief is in woonkredieten en leningen aan de landbouwsector en kmo's. Die activiteiten leverden ondanks de lage rentevoeten 7 procent meer nettowinst op: 70,3 miljoen euro. 2019 was 'un bon millésime' volgens de Franse CEO. De Crelan-bankiers ondertekenden vorig jaar massaal meer kredietaktes met particulieren (+30 procent) en kmo's (+18 procent).

Die hogere volumes hebben de kosten niet doen dalen. De cost-incomeratio, een cruciale indicator voor de bankensector, steeg van 71,79 procent naar 73,59 procent. Voorzitter Luc Versele wijst onder meer naar de hoge bankentaksen.

Ook de informaticakosten zijn gestegen. De ECB vroeg dat Crelan eerst zijn IT-systemen volledig klaarmaakt om de ontkoppeling van AXA Bank van het Franse moederhuis goed te kunnen opvangen.

De overname van AXA Bank staat niet op de helling. We blijven met enthousiasme verder werken aan de deal. Philippe Voisin CEO Crelan

Die IT-beslommeringen leiden tot vertraging, maar de overname staat niet op de helling, verzekert Voisin. 'De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder. We gaan door met dezelfde vastberadenheid en hetzelfde enthousiasme. Zowel bij ons als bij AXA in Parijs wordt de deal niet in vraag gesteld door corona.'

Corona

Corona is volgens Voisin wel de reden waarom Crelan de businessplannen moest herbekijken. 'We gaan onze dossiers rond oktober indienen bij de ECB en hopen eind 2020 de deal te kunnen afronden.'

Versele geeft wel toe dat er aanpassingen komen in het bestuur van de groep op vraag van de Europese bankenwaakhond. 'We hebben een goede raad van bestuur, maar ik begrijp dat de ECB zegt dat we wat andere profielen nodig hebben, met bijvoorbeeld meer IT-expertise, als we een significante bank willen worden. Maar we gaan onze eigenheid niet verloochenen.'

Dan is er nog de vraag of Crelan wel kapitaalkrachtig genoeg is. 'Daar waren wat onderhandelingen over, maar die fase ligt compleet achter ons. We hebben kapitaalratio’s die ver boven die van de meeste Europese banken liggen: 21 voor Crelan en 18 voor AXA. Die kunnen wat zakken door de coronacrisis, maar ik denk niet dat de regulator daar bezorgd over is.'

Aankoopprijs

Een aanpassing van de prijs van AXA Bank? Enkele dagen voor de 'closing' zullen we zien of bepaalde zaken in rekening gebracht moeten worden. Philippe Voisin CEO Crelan

Voisin wil niet kwijt of de geplande participatie van 10 procent van AXA in het kapitaal van Crelan wordt aangepast. Hij blijft ook vaag over een mogelijke aanpassing van de aankoopprijs als afboekingen nodig zijn in de kredietportefeuille van AXA Bank 'We bekijken dat zeer sereen. Enkele dagen voor de 'closing' zullen we zien of bepaalde zaken in rekening gebracht moeten worden.’

Er wordt gezegd AXA-klanten meer uitstel van hypotheekaflossingen hebben aangevraagd, wat op een zwakkere kredietportefeuille kan wijzen. ‘Daar antwoord ik niet op. Wij hebben die cijfers niet, want we zijn nog twee aparte banken’, zegt Voisin. ‘De wereld is veranderd na de ondertekening en nu verandert de wereld nog.’