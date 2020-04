‘Crelan respecteerde onafhankelijkheid agenten niet'

De zaak waarover het Antwerpse hof van Beroep onlangs een arrest velde, komt voort uit de fusie tussen Landbouwkrediet en Centea in 2013, waaruit uiteindelijk Crelan is ontstaan. Terwijl de agenten van Landbouwkrediet alleen producten van die bank konden verkopen, genoten de agenten van Centea meer vrijheid. Als onafhankelijke makelaars konden ze ook kredieten en verzekeringen van andere instellingen aan de man brengen.

Na de fusie probeerde Crelan dat commerciële beleid bij te sturen en alle handelsovereenkomsten met zijn agenten gelijk te stellen. Een zestal Centea-agenten, die voornamelijk als kredietmakelaar werkten, was van mening dat ze onder druk werden gezet om voortaan enkel kredieten en verzekeringen aan te bieden van Crelan of exclusieve partners van die groep. Om dat af te dwingen, verhoogde Crelan sommige kosten voor agentschappen die niet exclusief wilden samenwerken met de bank en bepaalde verzekeringspartners. Wie vasthield aan zijn onafhankelijkheid kreeg ook lagere commissies uitbetaald, stellen de misnoegde agenten.

'Deloyale houding'

Het hof van beroep in Antwerpen geeft de zes nu gelijk en veroordeelt Crelan omdat het de financiële voorwaarden van de overeenkomsten met zijn agenten eenzijdig heeft aangepast en zich ‘deloyaal’ opstelde. Crelan had de onafhankelijkheid van de agenten als krediet- en verzekeringsmakelaar moeten eerbiedigen, klinkt het in het arrest. De agenten die naar de rechter waren gestapt, zullen een schadevergoeding ontvangen. Hoe groot die is, wordt nog volop berekend.