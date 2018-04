Crelan sluit 24 bankkantoren

De bank Crelan snoeit met zachte hand in haar kantorennet. Na het verdwijnen van een 30-tal vestigingen in 2017 zullen er dit jaar nog eens 24 verdwijnen.

Crelan, dat uitsluitend met zelfstandige bankagenten werkt, brengt in het komende jaar het aantal agentschappen terug van 624 naar een 600-tal. Dat maakte ze bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

'De inkrimping van ons netwerk verloopt op een natuurlijke manier', zegt financieel directeur Filip De Campenaere. 'Sommige oudere agenten beslissen om er mee op te houden. Anderen beslissen om zich te groeperen. Met een netwerk van 600 kantoren blijft onze lokale aanwezigheid gegarandeerd.'

Een 200-tal agentschappen van die 600 worden uitgebouwd tot 'business centers' voor landbouwers, de historische achterban van Crelan, of voor kmo's. Naast de diensten voor particuliere klanten zullen die 'gelabelde' kantoren ook gespecialiseerd advies verlenen aan de zakelijke klanten.

De broeksriem aanhalen

De inkrimping van het kantorennet past in de bredere inspanningen om de bedrijfskosten naar beneden te drukken. De kostenefficiëntie is al jaren de zwakke plek van de groep Crelan, die naast de gelijknamige bank ook de nichespeler Europabank omvat. Bij Europabank blijft het aantal vestigingen (47) overigens vrijwel stabiel.

De gemaakte bedrijfskosten liggen hoger dan bij de concurrentie. Om 1 euro te verdienen maakt de groep vandaag bijna 0,74 euro kosten. Dat is al beduidend minder dan enkele jaren geleden, maar het blijft hoog tegenover vergelijkbare sectorgenoten. Bij kostenkampioen Argenta staan tegenover 1 euro inkomsten amper 0,58 euro kosten.

Crelan geeft zich nog vier jaar de tijd om de kosten-inkomstenratio, die het voorbije jaar gezakt is van 76,7 naar 73,8 procent, verder terug te brengen naar 65 procent. Net zoals het voorbije jaar moet dat gebeuren via zowel een daling van de kosten, met bijna 21 miljoen euro in 2017, als een stijging van de inkomsten.

'Onze drie grootste kostenposten zijn personeel, bankentaksen en IT', zegt De Campenaere. 'Op het vlak van informatica zullen de kosten verhogen, we spreken liever over investeringen. Dat betekent dat we dat elders zullen moeten compenseren. Dat kan door het verminderen van sommige recurrente kosten en voor een deel te besparen op personeel.'

Op de hoofdzetel verdwenen er vorig jaar netto 51 banen, tot het huidige aantal van 696 voltijdsen, via natuurlijke afvloeiingen zoals eindeloopbaanregelingen. Net als de sectorgenoten telt Crelan veel vijftigplussers in zijn rangen. Tegelijk met de exit van de oudere werknemers, werft de bankengroep aan. Zo staan er momenteel 35 vacatures open.

Laag rendement

De winst voor belastingen kwam in 2017 uit op 77,4 miljoen euro, een stijging met 11 procent. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting daalt de nettowinst wel, met ruim 9 procent tot 49,95 miljoen euro.

Het rendement op eigen vermogen (bijna 1,2 miljard euro coöperatief kapitaal) komt daardoor uit op 4,26 procent, wat laag is voor een bankengroep. De Campenaere: 'Het is een correct rendement voor een coöperatieve bank, maar we mikken op 6 procent in de komende jaren.' Dat zou bij het huidige coöperatief kapitaal betekenen dat de nettowinst richting 70 miljoen euro moet stijgen.