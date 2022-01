Crelan trekt ruim twee jaar uit voor integratie AXA Bank België

Nu de overname van AXA Bank is afgerond, staat Crelan voor een complexe integratie-oefening die 27 maanden in beslag zal nemen. Over kantoorfusies of andere ingrepen in het net is nog geen beslissing genomen, zegt de bank.

Crelan kreeg eind vorig jaar eindelijk de goedkeuring om AXA Bank België over te nemen, ruim twee jaar nadat beide banken hadden aangekondigd dat ze de krachten gingen bundelen. De deal, waar 781 miljoen euro mee is gemoeid, moet van Crelan de vijfde grootste bank van België maken.

Voor het zover is, moet nog flink wat werk worden verricht. In een persbericht geeft Crelan woensdag mee dat de integratie van AXA Bank België 27 maanden in beslag zal nemen en allicht in de lente van 2024 wordt afgerond.

Als die oefening klaar is, verdwijnt het logo van AXA Bank België uit het straatbeeld. Maar in de tussentijd verandert er niets voor de klanten en blijven beide merken naast elkaar bestaan.

IT-investeringen

Ook over kantoorfusies of andere ingrepen in het net zijn voorlopig geen beslissingen genomen, benadrukt Crelan woensdag. Al staat nu al vast dat er vroeg of laat iets met dat netwerk zal gebeuren. Crelan en AXA Bank België hebben samen iets minder dan 900 kantoren, terwijl daar door de razendsnelle digitalisering en de coronacrisis almaar minder mensen over de vloer komen.

181 miljoen euro Crelan zet 181 miljoen euro opzij om de komende jaren te investeren in zijn IT-systemen.