Crelan ziet nettowinst met derde zakken

Crelan, het nummer zes in België, boekte vorig jaar een nettowinst van 49,4 miljoen euro. Dat is bijna een derde minder dan de 70,3 miljoen euro van een jaar eerder.

'Het grootste deel van deze winstdaling is te wijten aan extra voorzieningen voor mogelijke kredietverliezen', zegt woordvoerder Ortwin De Vliegher. Het gaat om 17,7 miljoen euro, terwijl de bank haar winst vorig jaar nog kon opkrikken door ruim 1 miljoen aan provisies weer in de boeken op te nemen.' De Vliegher benadrukt dat de bank tot nu toe nauwelijks echte verliezen heeft moeten slikken op de kredieten waar ze voorzieningen voor nam.

Commercieel deed de bank het wel naar behoren. Net als in 2019 wist Crelan beduidend meer inkomsten te puren uit de verkoop van beleggingsproducten. 'Tegelijk hebben we voor een record aan kredieten verstrekt,' geeft De Vliegher mee.

Alleen volstonden die hogere kredietvolumes niet om de impact van de aanhoudend lage rente te compenseren. De rente-inkomsten daalden vorig jaar met 12,6 miljoen omdat de kredietportefeuille almaar minder oplevert in dit lagerenteklimaat. Al is er ook een keerzijde. Omdat de portefeuille met kasbons van klanten krimpt, zag Crelan zijn rentelasten met 5,3 miljoen euro dalen. De netto-impact van de rente bedroeg daardoor 7,3 miljoen euro, legt de Crelan-woordvoerder uit.

Wachten op groen licht

In de herfst van 2019 kondigde Crelan aan dat het AXA Bank België ging overnemen en Argenta zou inhalen als de vijfde grootste bank van het land. Meer dan anderhalf jaar later blijft het wachten op groen licht voor de deal. Corona veroorzaakte enig oponthoud. Tegelijk stelden de toezichthouders - de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank - ook vragen over het bestuur, de IT-infrastructuur en het kapitaal van de toekomstige bank. 'We hebben nog veel detailvragen gekregen, waardoor we nog aan het wachten zijn', zegt de woordvoerder. Zodra alles is uitgeklaard, kan Crelan zijn overnamedossier formeel indienen bij de toezichthouder. Dan duurt het hooguit drie maanden voor een definitieve beslissing valt.