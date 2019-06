Crelans gooi naar AXA Bank stelt Baloise voor probleem

De verrassende poging van Crelan om AXA Bank in te lijven kan ook een weerslag hebben op de dure overname van Fidea door Baloise. De verzekeraar riskeert fors minder waard te worden.

Donderdag raakte bekend dat de coöperatieve bank Crelan mee in de race zit om AXA Bank aan de haak te slaan. Als Crelan in zijn opzet slaagt, kan de instelling in één klap zowat verdubbelen in omvang en naar de vijfde plaats op de markt springen.

Er zijn wel kapers op de kust, maar de belangstelling lijkt beperkt. Er zijn geen aanwijzingen van andere Belgische kandidaten. De Standaard schreef vrijdag dat ook Argenta genoemd werd als bieder. Volgens onze informatie vroeg de Antwerpse groep het dossier op, maar besloot ze zich toch niet te mengen in de overnamestrijd.

Meerdere bronnen hebben het wel over buitenlandse private-equitypartijen die meebieden. Het valt niet uit te sluiten dat het Amerikaanse Warburg Pincus daarbij is, de koper van Banca Monte Paschi Belgio. Sommigen noemen ook de Franse bank Crédit Mutuel Arkéa, de eigenaar van Keytrade.

Fidea

Intussen blijkt dat het dossier onbedoeld repercussies kan hebben in de verzekeringssector. Crelan werkt voor het aanbieden van verzekeringspolissen samen met het Belgische Fidea en het Duitse Allianz. Fidea staat zelf op het punt van eigenaar te veranderen. De Zwitserse groep Baloise won de biedstrijd met een forse prijs van 480 miljoen euro.

Crelan bedong in het contract met Fidea dat de bank bij een verandering van aandeelhouderschap het recht heeft het distributieakkoord met Fidea op te zeggen. Bij de inlijving van AXA Bank staat vast dat Crelan voor verzekeringen in zee gaat met de Franse moeder AXA en dat Fidea uit de gratie valt. Dat is een forse streep door de rekening: Crelan zou goed zijn voor zeker 40 procent van de Fidea-inkomsten.

Het is de vraag of Baloise bij zijn prijzig bod een veiligheid met een prijscorrectie heeft ingebouwd voor dat geval. Sommige bronnen zeggen van niet. Als dat klopt, riskeren de Zwitsers veel te veel te betalen voor Fidea, waar ze al lang een oogje op hadden. ‘Ze hebben dan een kat in een zak gekocht’, merkte een waarnemer vrijdag op. Baloise wou geen commentaar geven.

Het is koffiedik kijken wie AXA Bank binnenhaalt. Crelan heeft mogelijk een streepje voor op andere kandidaten: een bredere verzekeringsdeal van de bank met AXA kan de Fransen helpen marktaandeel te winnen in België in hun kernmetier.

Gelaten

AXA Bank had het vrijdag in een interne mededeling aan het personeel en de bankagenten over ‘speculaties’ waarop ze geen commentaar geeft. Het bedrijf zegt te begrijpen dat de krantenartikels tot ongerustheid leiden. ‘Maar laten we ons niet laten afleiden door artikels, maar focussen op onze eigen keuzes’, waarna een opsomming van de sterktes van de bank volgt.