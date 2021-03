Criminelen maakten 34 miljoen buit via phishing

Oplichters gingen vorig jaar met 34 miljoen euro aan de haal door bankgegevens van hun slachtoffers te ontfutselen via valse mails en berichten. De crisis biedt criminelen nieuwe kansen om mensen te misleiden.

Volgens Febelfin, de beroepsorganisatie van de Belgische banken, vonden vorig jaar 67.000 frauduleuze transacties plaats via phishing. Oplichters sturen valse mails, WhatsApp-berichten of sms'en waarin ze zich voordoen als een financiële instelling of onderneming om bankgegevens van hun slachtoffers te ontfutselen. De coronacrisis biedt fraudeurs extra kansen om in te spelen op de emoties van doelwitten en mensen om de tuin te leiden, zegt Febelfin.

Criminelen maakten vorig jaar 34 miljoen euro buit via phishing, zegt de sectororganisatie. Die hamert erop dat de banken er wel in zijn geslaagd meer dan driekwart van alle frauduleuze overschrijvingen op tijd te detecteren en te blokkeren of recupereren.

67.000 Fraude 67.000 frauduleuze transacties met phishing vonden in 2020 plaats, zegt Febelfin.

De financiële schade valt met 34 miljoen euro fors hoger uit dan de bijna 8 miljoen die Febelfin een jaar eerder rapporteerde. Maar vergelijken tussen vandaag en vorige jaren is moeilijk, zegt de koepelorganisatie.

De vorige jaren gaf Febelfin alleen cijfers over bankphishing, waarbij de fraudeurs zich voordoen als een financiële instelling. Dit jaar houdt het ook rekening met cijfers over phishing waarbij criminelen doen alsof ze een energiebedrijf, telecomgroep of een andere niet-financiële onderneming zijn. Die data worden nu mee in rekening genomen omdat phishing is uitgegroeid tot een breed maatschappelijk fenomeen waar niet alleen financiële instellingen mee te maken krijgen, klinkt het.

We kunnen niet tevreden zijn met cijfers van een beroepsfederatie als het een kwestie van algemeen belang betreft. Simon November Woordvoerder Test-Aankoop

'Meer informatie nodig'

Niet iedereen is tevreden met die denkwijze. De consumentenorganisatie Test-Aankoop vindt dat Febelfin niet transparant genoeg is. Meer informatie over de gebruikte fraudemethodes of de terugbetaling van slachtoffers is noodzakelijk om de evolutie te meten. Dan kunnen we gerichte maatregelen nemen, zegt Test-Aankoop.

De consumentenorganisatie wil dat de cijfers worden voorgelegd aan een onafhankelijke organisatie, zoals de Nationale Bank. 'We kunnen niet tevreden zijn met cijfers van een beroepsfederatie bij een kwestie van algemeen belang', zegt woordvoerder Simon November in een persbericht.